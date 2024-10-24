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▲周杰倫台北大巨蛋演唱會一票難求，搶票亂象叢生。（圖／杰威爾臉書）

▲阿信發文掀起五迷熱烈討論。（圖／五月天阿信Threads）

▲周杰倫（右）、五月天阿信2019年推出合作曲〈說好不哭〉。（圖／杰威爾提供）

周杰倫（周董）將於12月5日起一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，15萬張門票昨（23）日開賣，5分鐘全數完售，連五月天阿信、A-Lin都搶不到票，對此，阿信揚言要在自己年底的演唱會上唱大量周董的歌，網友說：「已截圖！不然找哥中之哥（周杰倫）來找你麻煩！」昨天周杰倫巡演門票開賣40分鐘後，阿信在Threads發文，透露自己也沒買到票，深夜突然再次發聲：「演唱會上正在考慮演唱〈說好不哭〉等等大量周氏情歌來安慰大家（誤）！」還要網友乾脆直接留言點歌，不過似乎認為不妥，後來把「你們直接點歌好了」的標記刪除。阿信的貼文一發布，吸引6.7萬次點閱，超過6千人留言，「好耶！我要截圖，不要騙我」、「明明是去看五月天演唱會，結果聽到都是杰倫的歌，這樣好像...賺到了」、「買不到門票我決定要脫粉變五迷 」、「主唱大人，請不要開空頭支票唷！」由於〈說好不哭〉為阿信和周杰倫的合唱曲，網友表示：「所以是要周五合體嗎」、「可以去當周杰倫的嘉賓嗎」、「是否考慮周五組合再出現呢」、「可以邀請周杰倫嗎？」周杰倫台北大巨蛋巡演門票昨天中午開賣，杰威爾音樂透露，最高同時有89萬0583人上線，近15萬張門票約在5分鐘全數售罄，未來確定不會加場，而下午3點進行清票作業，近80萬人在線搶3000張剩餘票券，寫下過去拓元承辦的演唱會重新釋票以來，史上最高人數的紀錄。對於周杰倫首場台北大巨蛋演唱會的搶票盛況，拓元售票系統執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」