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台中市長盧秀燕即將於2026年卸任，其之後的動向受到外界關注，她也被視為國民黨挑戰2028總統大選的熱門人選。對此，郭正亮表示，「盧秀燕現在還沒有下決心決定要選，明年只要盧秀燕表態之後，很多關鍵的團體也會跟著表態」。郭正亮23日在節目《綠也掀桌》表示，「明年主要的戲還是在盧秀燕身上，盧秀燕要從地方到中央會有一個過程，她一定要開始表達對國政的看法」，郭正亮說自己跟盧秀燕蠻熟的，盧是做什麼像什麼，不在其位就不會輕易發言，「明年如果過完農曆年恐怕就不是這樣了，如果要往上走、要選的話，我覺得她選的概率非常高」。郭正亮指出，若盧秀燕決定不選，到2026年12月25日就交接，這也是另一種選擇，屆時就沒有身分，而要往中央的話就比較辛苦，要讓大家有習慣的過程，「盧秀燕現在還沒有下決心決定要選，明年只要盧秀燕表態之後，很多關鍵的團體也會跟著表態」。