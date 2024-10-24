潭美颱風（國際命名：TRAMI）今（24）日最靠近台灣，最新路徑正在持續向西通過呂宋島，預估下午到晚間就會進入南海，雖然距離遙遠不會發布海陸颱風警報，不過外圍環流配合東北季風，將在今（24）日起至明（25）日白天為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會，提醒民眾做好防汛準備。
潭美颱風最新路徑，今（24）日最靠近台灣
根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」氣象部經理吳聖宇指出，今年第20號颱風潭美已經在今天（24日）凌晨進入菲律賓呂宋島北部陸地，目前正在持續向西通過呂宋島，預估下午到晚間就會進入南海，並持續向西移動。今天白天這段期間也是颱風離台灣最接近的時候，但是還是有一段距離，因此並不會發布海陸颱風警報，算是沒有直接影響台灣。
颱風外圍環流加東北季風，大台北、東部炸豪雨
吳聖宇提醒，雖然潭美颱風沒有直接影響，不過外圍環流配合東北季風，仍將在今天（24日）為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會。
另外在桃園、新竹一帶也會有短暫陣雨，但是降雨量就小了很多，過了苗栗以南之後一直到高屏一帶降雨就更少，大致維持多雲或陰的天氣為主，降雨並不明顯，深山區域可能降雨才會稍微多一些，中央山脈地形的屏障作用非常明顯。
預期雨勢較大的情況會延續到明天（25日）白天，但是降雨也會比今天減小，雨量較大的地方逐漸轉移到花東地區，有局部大雨或豪雨出現的可能性。週末期間（26-27日）颱風已經遠離，後續受偏東風環境影響，迎風面仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流降雨，雨量則是恢復正常，預估都在大雨等級以下。
潭美颱風風力影響，台南以北留意8-10級強陣風
風力的部分影響也相當明顯，尤其今天（24日）到明天（25日）上半天這段期間，西半部沿海從台南以北到北部沿岸一帶可能有8-10級強陣風出現機會，局部區域甚至有11-12級強陣風，外島的澎湖、金門、馬祖同樣有11-12級強陣風機會，另外在東南部、恆春半島沿岸以及綠島、蘭嶼一帶陣風也可能高達10-12級，風力的影響也要請大家特別注意。
預估強陣風的情況至少要等到明天（25日）下半天之後才會逐漸減緩下來，週末期間（26-27日）相對恢復平靜，各地風力都明顯較為偏弱。
中央氣象署也發布強風特報，提醒東北風明顯偏強，桃園、嘉義、臺南、臺東沿海空曠地區及新竹至雲林、基隆北海岸、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，花蓮沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
下週有今年第21號颱風康芮發展機會
吳聖宇也提到，後續預估在關島西北方海域將會有另一個熱帶擾動逐漸發展，有可能也會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，也就是今年第21號颱風康芮，不過未來應該是在台灣東南方遠海逐漸北轉的機會較高，接近台灣附近的機會較低，預期這個未來的康芮颱風將是下週天氣的觀察重點，也提醒大家持續留意。
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根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」氣象部經理吳聖宇指出，今年第20號颱風潭美已經在今天（24日）凌晨進入菲律賓呂宋島北部陸地，目前正在持續向西通過呂宋島，預估下午到晚間就會進入南海，並持續向西移動。今天白天這段期間也是颱風離台灣最接近的時候，但是還是有一段距離，因此並不會發布海陸颱風警報，算是沒有直接影響台灣。
颱風外圍環流加東北季風，大台北、東部炸豪雨
吳聖宇提醒，雖然潭美颱風沒有直接影響，不過外圍環流配合東北季風，仍將在今天（24日）為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會。
另外在桃園、新竹一帶也會有短暫陣雨，但是降雨量就小了很多，過了苗栗以南之後一直到高屏一帶降雨就更少，大致維持多雲或陰的天氣為主，降雨並不明顯，深山區域可能降雨才會稍微多一些，中央山脈地形的屏障作用非常明顯。
預期雨勢較大的情況會延續到明天（25日）白天，但是降雨也會比今天減小，雨量較大的地方逐漸轉移到花東地區，有局部大雨或豪雨出現的可能性。週末期間（26-27日）颱風已經遠離，後續受偏東風環境影響，迎風面仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流降雨，雨量則是恢復正常，預估都在大雨等級以下。
潭美颱風風力影響，台南以北留意8-10級強陣風
風力的部分影響也相當明顯，尤其今天（24日）到明天（25日）上半天這段期間，西半部沿海從台南以北到北部沿岸一帶可能有8-10級強陣風出現機會，局部區域甚至有11-12級強陣風，外島的澎湖、金門、馬祖同樣有11-12級強陣風機會，另外在東南部、恆春半島沿岸以及綠島、蘭嶼一帶陣風也可能高達10-12級，風力的影響也要請大家特別注意。
預估強陣風的情況至少要等到明天（25日）下半天之後才會逐漸減緩下來，週末期間（26-27日）相對恢復平靜，各地風力都明顯較為偏弱。
中央氣象署也發布強風特報，提醒東北風明顯偏強，桃園、嘉義、臺南、臺東沿海空曠地區及新竹至雲林、基隆北海岸、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，花蓮沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
下週有今年第21號颱風康芮發展機會
吳聖宇也提到，後續預估在關島西北方海域將會有另一個熱帶擾動逐漸發展，有可能也會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，也就是今年第21號颱風康芮，不過未來應該是在台灣東南方遠海逐漸北轉的機會較高，接近台灣附近的機會較低，預期這個未來的康芮颱風將是下週天氣的觀察重點，也提醒大家持續留意。