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▲連恩尼遜對於演藝事業有新的規劃，會在幾年內逐步實現。對於未來的人生，他也有了新的想法，某些事情不會再追求。（圖／摘自People）

年過半百才因為一部《即刻救援》意外暴紅成為動作明星代表的「地表最強老爸」連恩尼遜，今年已經72歲，沒有想要效法比自己更年長的哈里遜福特、克林伊斯威特那樣「活到老打到老」，放話要退出動作片的領域，坦言：「你無法再愚弄觀眾，我也不想讓我的替身幫我打。」雖然尚未有確切的時間表，但他透露，也許明年底就正式從動作片的領域退休。歐美男星之中，連恩尼遜的星路歷程非常特別，20多歲的時候就開始演戲，可是大都扮演配角，也一直沒能大紅大紫，直到40歲、獲史蒂芬史匹柏重用主演了歷史大片《辛德勒的名單》，才終於成為一線男星，卻也是實力受到肯定多過票房號召。真正讓他晉升A+級紅星、能靠自己的名字賣片，還是要等到《即刻救援》，許多同業往往在他當時的年紀都已經退下一線，或是早就熬不下去轉行，他卻才剛開始走紅。而在此之後，他演出的片子雖然各種類型都有，卻以動作片為大宗，每隔一陣子他就又要在銀幕上拚搏，但他年歲漸長、體力日益走下坡，打戲都不太可能不用替身，他也覺得若是說服不了觀眾，再繼續這樣拍的意義在哪裡？所以連恩老早就在準備有朝一日要從動作片中「退休」，甚至已經踏出轉型的第一步，可是轉得有點遠，不知道觀眾接不接受：他要主演新版的《笑彈龍虎榜》，當年白髮笑匠李斯利尼爾遜把一直突槌卻自我感覺良好的警探演得讓觀眾印象深刻，連恩的形象始終正經、嚴肅，轉演喜劇很多人難以想像，各方也好奇這部新版電影2025年上映時觀眾的反應會如何？還有另一件事，連恩也表示自己不再想要花心思了，那就是玩約會遊戲。他的妻子娜塔莎李查遜在15年前的滑雪意外中重擊到腦部而去世，雖然之後的十多年間他也談過戀愛，現在卻沒有再繼續尋找伴侶的動力了，他的孩子們都已經快到而立之年，他認為自己對另一半這件事「早就過了這階段了」。