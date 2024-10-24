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▲今年第21號颱風康芮若生成，預估路徑應該是在台灣東南方遠海逐漸北轉的機會較高，接近台灣附近的機會較低。（圖／翻攝自日本氣象廳）

潭美颱風雨勢還沒停！又有新熱帶性低氣壓生成，未來有發展成颱風趨勢，中央氣象署表示，預估最快1至2天內有機會增強為今年第21號颱風「康芮」，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預估路徑，應該是在台灣東南方遠海逐漸北轉的機會較高，接近台灣附近的機會較低。關島西北方海域目前有另一個熱帶擾動發展中，日本氣象廳已在今（24）日將其升格為熱帶性低氣壓，未來有增強為颱風今年第21號颱風「康芮」的機會。中央氣象署表示，該熱帶性低氣壓有機會在1至2天內增強為颱風，預估路徑要觀察與潭美颱風之間是否有互動、影響，目前各國模式預測結果不同，需要進一步觀察。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」則表示，今年第21號颱風康芮若生成，預估路徑應該是在台灣東南方遠海逐漸北轉的機會較高，接近台灣附近的機會較低，預期這個未來的康芮颱風將是下週天氣的觀察重點，也提醒大家持續留意。