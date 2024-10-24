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受到潭美颱風加東北季風影響，連續降雨導致北橫公路台7線英士路段發生土石崩落，造成道路阻斷，公路局已實施封閉管制台7線百韜橋至牛鬥路段路段，預計於今（24）日17時搶通。因近日東北季風連續降雨影響，昨（23）日21時30分北橫公路台7線90k (英士路段）發生上邊坡岩壁大量岩塊土石崩落(坍土石約2,000立方公尺，夾200噸以上單體巨岩)造成道路阻斷，公路局東區養護工程分局獨立山工務段已加派人員機具至現場搶修中及管制通行。依中央氣象署預報，10月24~25日受颱風外圍環流及東北風影響，宜蘭山區有局部大豪雨以上雨勢發生，災點上邊坡仍受天氣影響處不穩定情形，為維護用路人安全，已實施封閉管制台7線85K~94K(百韜橋至牛鬥路段)路段，預計於今日17時搶通，俟現場邊坡穩定勘查無落石狀況後開放通行。公路局表示，替代道路為台7線94.3K→台7丙線0.3K(牛鬥)轉宜51線(牛鬥)→宜專一線→台7甲線(往四季、南山、梨山)總行駛時間約27分、總里程約18公里，「宜51線12k~16k+353 （智腦~土場）禁行甲、乙、丙類大客車。」公路單位呼籲，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備。並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施。