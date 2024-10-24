「我也深深知道，大家最在乎的是高房價的生活壓力，最深惡痛絕的是詐騙橫行。」總統賴清德在國慶演說中，強調會加強打炒房實現居住正義，不過，根據全球房價調查報告，台灣近十年房價漲幅在56國中只排中段班，其實「房價沒漲得比別人多」。房產專家揭買不起關鍵就在「所得成長牛步」，直言靠打房根本無法實現居住正義。
全球房地產指南（Global Property Guide）統計全球主要56國家及地區近10年房價漲幅，截至2024年9月，房價漲幅第1名為土耳其，以1773 %奪冠，第2名匈牙利，漲幅194％，第3名葡萄牙164％，第4名智利152％，第5名愛沙尼亞127％，第6至第10名則依序為捷克、突尼西亞、羅馬尼亞、愛爾蘭、埃及。在這份全球房價漲幅排行榜中，台灣漲幅49.86%，排名第32位。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣長期房價漲幅在全球排名只位於中段班，台灣房價並沒有漲得比其他國家兇猛，但為何「房價所得比」如此之高、居住負擔如此之重。
何世昌分析，認為除了房價因素外，另一個關鍵就在「所得」。他指出，由於台灣民眾薪資所得成長牛步，遠低於大多數國家，因此即使房價沒漲得比別人多，但「房價所得比」卻位於全球前段班，如果無法有效提升全民所得，光靠打房措施就想實現居住正義只是在緣木求魚。
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馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣長期房價漲幅在全球排名只位於中段班，台灣房價並沒有漲得比其他國家兇猛，但為何「房價所得比」如此之高、居住負擔如此之重。
何世昌分析，認為除了房價因素外，另一個關鍵就在「所得」。他指出，由於台灣民眾薪資所得成長牛步，遠低於大多數國家，因此即使房價沒漲得比別人多，但「房價所得比」卻位於全球前段班，如果無法有效提升全民所得，光靠打房措施就想實現居住正義只是在緣木求魚。