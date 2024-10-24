第20號颱風潭美與東北季風產生「共伴效應」影響，中央氣象署預估，宜蘭未來三天的總累積雨量將達到900毫米，宜蘭縣府23日晚間宣布「各機關學校自行決定24日是否停班停課」，引發民眾不滿。對此，台灣環境工程學學者莊秉潔教授發文解釋，今（24）日宜蘭累積雨量預估，沒有超過下水道防洪設計值，但明（25）天宜蘭市、壯圍、員山、三星及南澳都有機會超標其設計值，不過是否停班停課仍依各縣市公告為準。
莊秉潔於臉書以「今天宜蘭是否應該放假？」為標題發文，他建議大家可以看NCDR（國家災害防救科技中心）的都會淹水評估，其結果是宜蘭縣各鄉鎮在今（24）日沒有一區其累積雨量，會超過下水道防洪設計值。但明天（25日）則在宜蘭市、壯圍、員山、三星及南澳有機會會超過下水道防洪設計值。
這表示今天宜蘭沒有必要為了擔心淹水而放假，但明天（25日）則需要考慮。至於是否現在就決定明天是否要放假，可以等到今晚22:00，觀察今天的實際降雨情形，及屆時的最新預測，看是否明天各區會超過其防洪設計值就可。
🟡根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，水災已達下列基準之一者，得發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準：
◾水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。
◾各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。
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這表示今天宜蘭沒有必要為了擔心淹水而放假，但明天（25日）則需要考慮。至於是否現在就決定明天是否要放假，可以等到今晚22:00，觀察今天的實際降雨情形，及屆時的最新預測，看是否明天各區會超過其防洪設計值就可。
🟡根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，水災已達下列基準之一者，得發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準：
◾水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。
◾各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。