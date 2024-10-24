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疫情過後新加坡和馬來西亞恢復密切的往來，今年前9個月約有440萬左右的車輛從新加坡跨境進入馬來西亞，大馬政府的過路費收入達8794萬馬來西亞令吉（約6億4959萬元台幣），當局表示或許會將資金投入改善公共運輸。連接馬來西亞柔佛州（Johor）新山（Bahru）與新加坡的新柔長堤是世界上最繁忙的國際邊境口岸，每天約有三十萬人次使用長堤往來兩地。這座只有一點零六公里長的通道不僅承載著來往的通勤者、遊客和學生，還承載著往來貨物和商品。2024年恰逢新柔長堤開通100年，往來兩地的車輛都需要繳納過路費，前往馬來西亞需要繳交20令吉（約新台幣147元）的費用，而前往新加坡則需要繳交6.5新幣（約158元台幣）。馬來西亞官方新聞社《馬新社（Bernama）》報導，交通部長陸兆福（Anthony Loke）週二（22日）在國會會議上表示，截至今年9月為止，共有約439萬7229輛車輛從新加坡跨境進入馬來西亞柔佛，收取的過路費用共8794萬馬來西亞令吉（約6億4959萬元台幣）。隨著更多車輛將從新加坡進入大馬，官方預估2024年底前過路費用將逾1億令吉（約7億元台幣），當局也在考慮將過路費收入回饋至大眾運輸。陸兆福表示，「每收取20令吉（約147元台幣），就會有5令吉（約36元台幣）回饋給柔佛州政府。」他說：「一旦新山（大馬柔佛州首府）與新加坡的捷運系統（RST）完成，我們會需要更多的巴士網絡在新山運行，這必然會需要額外的資金。解決這個問題的一種方式是與財政部協商，將過路費的收入專門用於新山的公共運輸，例如增加城市導覽巴士的班次。」