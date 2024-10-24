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▲▼周杰倫台北大巨蛋巡演15萬張門票全數售罄。（圖／拓元售票系統臉書）

周杰倫（周董）將於12月5日起一連在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，近15萬張門票昨（23）日一開賣，5分售罄，多數人都是在最後一步驟顯示載入中的藍圈圈圖示，最後沒能搶到票，網路上也開始出現哄抬票價的資訊，有粉絲指出黃牛大軍以包下網咖，運用一鍵系統的模式掃票，「真的搶不贏！」有粉絲在PTT「Jay」看板發文，不解為何杰威爾不以實名制售票，「有點意外但又不意外的沒搶到，本來這次一直以為這次會有實名的機會，依稀記得Jay在國外演唱會時問歌迷是不是很難買， 這次大巨蛋這麼有意義跟這麼久違的機會或許有機會實名。我相信以Jay的能力是一定有機會幫歌迷爭取實名的，但很可惜還是沒有盼望到實名的機會。」該知情的粉絲揭露暴利業者的伎倆：「黃牛基本是包網咖用系統一鍵搶，真的搶不贏，只能望著票券網站，各種天價黃牛票猖獗地彷彿在嘲笑（粉絲），真心希望實名購票能立法！」其他粉絲附和：「看到4880，一張加20000在賣，整個傻眼」、「推實名制」、「說實在宇多田那次做得還不錯吧，就不能參考嗎」、「樂壇天王天后都不實名，真的值得噓！」周杰倫台北大巨蛋巡演門票昨天中午開賣，杰威爾音樂透露，最高同時有89萬0583人上線，近15萬張門票約在5分鐘全數售罄，未來確定不會加場，而下午3點進行清票作業，近80萬人在線搶3000張剩餘票券，寫下過去拓元承辦的演唱會重新釋票以來，史上最高人數的紀錄。對於周杰倫首場台北大巨蛋演唱會的搶票盛況，拓元售票系統執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」