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▲雨量觀測可以看到，潭美颱風主要降雨集中在桃園以北、北花蓮地區。（圖／取自中央氣象署）

▲苗栗到雲林沿海地區、澎湖、恆春半島、蘭嶼有機會出現10～12級強陣風。（圖／中央氣象署提供）

今天（24日）受東北季風及潭美颱風外圍環流雙重影響，迎風面東半部、基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區也有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜、花山區雨勢最明顯，易有短延時強降雨，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，並且今晚到明天清晨台東到恆春半島降雨會逐漸增加，一直到明天（25日）颱風往西移動之後，北部、北海岸降雨有機會減少。中央氣象署預報員謝佩芸指出，今（24）日受到潭美颱風外圍環流加上東北季風雙重影響，宜蘭、花蓮北北基有劇烈降雨，離島、沿海、中部地區受到強陣風影響，從衛星雲圖來看，颱風外圍環流水氣今天會逐漸接近東半部海面，加上東北季風影響，迎風面北部、東半部降雨會持續且明顯。雨量觀測可以看到，潭美颱風主要降雨集中在桃園以北、北花蓮地區，從23日0時累積至24日10時，台北陽明山區累積雨量已經達341毫米，新北瑞芳、宜蘭南澳累積雨量皆超過200毫米，颱風外圍環流影響越來越明顯，未來24小時都是降雨高峰時期，宜蘭山區、北海岸有機會達到大豪雨等級，大台北山區、基隆、宜蘭平地、花東有機會達到豪雨等級，此外，比較接近宜花地區的東北部、恆春半島留意大雨。今（24）日白天到明天（25日）清晨，未來24小時，北海岸、宜蘭為降雨熱區，尤其是宜蘭山區降雨相當持續，花蓮地區降雨也會持續增加，不過隨著颱風移動，後續整個外圍環流影響，在今晚到明天清晨台東到恆春半島降雨會增加，明天（25日）颱風往西移動之後，北部、北海岸降雨有機會減少，東部降雨還是相當明顯。而在中央山脈阻隔之下，颱風外圍對於西半部台灣沒有影響，會以陰天為主，不過要留意颱風外圍帶來的強風，苗栗到雲林沿海地區、澎湖、恆春半島、蘭嶼有機會出現10～12級強陣風，不只沿海地區，內陸鄉鎮風勢也相當強勁。風浪部分，除了西南部外，其他地區也普遍出現3米高的風浪，台灣海峽到澎湖中間要注意6米左右大浪出現，請民眾避免到海邊活動。