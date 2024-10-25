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▲「煙波集團花蓮太魯閣-沁海館」漫步咫尺即可抵達曼波海 灘,為絕美秘境的山海飯店。(圖／煙波集團提供)

▲全台多家煙波飯店在去年將飯店早餐升級為「早午餐」，被網友封為「早午餐界天花板」，集團推出線上旅展，宜蘭及花蓮地區祭出聯合餐券，5張券組享6.8折優惠價2,250元，單張吃到飽只要450元。（圖／煙波集團提供）

▲花蓮潔西艾美酒店推出探索溫泉客房「一泊一食」平日住宿，限時下殺3折，最低每房9,599元起，再享早餐兩客。（圖／花蓮潔西艾美酒店提供）

▲台中李方艾美推出線上旅展，自助餐「新食譜全日餐廳」喊出是年度最低價。（圖／記者葉盛耀攝）

針對11月1日將開跑的ITF台北國際旅展，煙波集團推出「九館聯合住宿券」線上旅展，10月28日早上10:00開賣，至11月8日中午12:00。凡購買「九館聯合住宿券」20張券組，優惠價4.4萬元，單張只要2,200元，持1至2張即可入住煙波集團全台九間飯店，非套票單售為2350元。最高優惠住宿為花蓮太魯閣海景房，喊出「史上最優折扣」只要1.7折。另外還推出人氣餐廳餐券6.5折起，煙波集團的宜、花地區分館超人氣「早午餐聯合餐券」，單張超值優惠只要450元。煙波集團此次「九館聯合住宿券」，適用於花蓮館、宜蘭館、台南館、花時間-宜蘭傳藝、花時間-花蓮、新竹湖濱館、蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣-沁海館和花蓮太魯閣-山闊館，單張價格2200元，持1至2張即可入住。而最優惠的是「花蓮太魯閣-山闊館」，入住「行政雅緻和洋海景家庭房」白天飽覽海景、夜晚欣賞星斗，四人海景房原價3萬800元，至於餐券，「台南館－食東西自助餐廳」祭出「平假日早午餐通用券」12張券組，7.5折優惠價僅6,228元；「五六日自助晚餐雙人券」6張券組，8.2折優惠價5,154元；「平假日早午餐&五六日自助晚餐組合雙飽劵」6張券組，7.2折優惠價只要7,968元，加贈平日早午餐餐券乙張。而宜蘭及花蓮地區分館則祭出聯合餐券，「饗食宜花早午餐券」5張券組，6.8折優惠價2,250元，單張吃到飽只要450元；「饗食宜花漫饗晚餐券」5張券組，7.9折優惠價僅4,250元，皆適用於「宜蘭館」、「蘇澳四季雙泉館」、「花蓮館」、「花蓮太魯閣」和「花時間-宜蘭傳藝」。另有「新竹湖濱館－醉月樓中餐廳」推出「平日烤鴨半隻二吃券」10張券，每組1萬5,880元，下殺6.5折；「新竹都會館－經典牛排館」推出「平日自助早午餐雙人券」1張券組，83折優惠價1,100元等優惠。另外，花蓮潔西艾美酒店即日起至11月15日也有線上旅展，推出入住「經典客房一泊二食」住宿方案，平日住宿限時回饋2.8折，兩人入住，最低每人每晚4,500元起，除了可享早餐兩客外，更可依現場餐期選擇探索廚房自助餐廳或至寶軒中式套餐晚餐兩客，而入住「探索溫泉客房一泊一食」住宿方案，平日住宿限時回饋3折，等於兩人成行，最低每人每晚4,800元起，並可再享探索廚房自助式早餐兩客，並可於房間內獨享專屬溫泉湯池，於11月底前入住，配合振興花蓮專案每房可再折抵1,000元台中李方艾美線上旅展則是即日起至11月4日，住宿券最低僅4,500元起，相當於2.5折優惠。而自助餐「新食譜全日餐廳」同樣喊出是年度最低價，無須購買套票，單張即享優惠，平日自助式午餐券每張850元(原價1,188元)、平日自助式晚餐券每張1,030元(原價1,408元)、假日自助式午晚餐券每張1,250元(原價1,628元)。