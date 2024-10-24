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▲黃老師在抖音上曬出了一段與媽媽（左圖左、右圖左）一起去拍母女寫真的暖心影片，畫面中的黃媽媽皮膚緊緻明亮、氣色很好，臉上也不見皺紋，就連黃老師自己都笑說歲月好像偏愛媽媽。（圖／教音樂的花開富貴抖音）

▲「挖呀挖老師」在社群中PO出幫小孩做排氣操的影片，只見她在影片中穿著寬鬆衣物，唱著輕快歌曲，不過有酸民狠酸「黃老師看起來像大媽。」（圖／音樂小黃花開富貴微博）

中國湖北武漢有一名姓黃的幼稚園老師，日前在社群平台上教唱童歌〈小小花園〉走紅，超魔性的洗腦歌曲加上她清純的外表，被網友稱為「挖呀挖老師」。雖然去年升格當媽後，黃老師就離開幼稚園，把重心放在家庭，但在串流平台依然有不少粉絲關注她的私生活，近來帶著媽媽去拍新中式寫真的黃老師，首次公開媽媽的長相，而今年52歲的媽媽超正凍齡的美顏也意外引起討論，不少粉絲湧入留言區直接歪樓：「阿姨有缺男朋友嗎？」日前，黃老師在抖音上曬出了一段與媽媽一起去拍母女寫真的暖心影片，嘗試「新中式」風格的她們挽起秀髮，身著改良式旗袍，互動相當溫馨，兩人優雅清新的氣質也吸引大批粉絲來朝聖。在影片中黃老師還寫下自己依然覺得下月即將52歲的媽媽很美，期許自己到了這個年紀，可以像媽媽一樣活潑，足見母女情的深厚。沒想到影片發布後，留言區竟意外歪樓，大批粉絲紛紛狂讚首次亮相的黃老師媽媽的超凍齡外表：「天哪完全看不出來52歲！」、「真的是歲月不敗美人，阿姨年輕的時候得多漂亮」、「阿姨還缺不缺男朋友」、「兩個人都好美，站在一起更像姐妹」、「原來黃老師的美貌是遺傳媽媽的！」身材保持良好的黃媽媽臉上不見皺紋，皮膚緊緻明亮氣色很好，與女兒黃老師親切鄰家的氛圍不同，黃媽媽走古典溫婉路線，在旗袍的襯托下氣質更加出眾，就連黃老師自己都笑說歲月好像偏愛媽媽。「挖呀挖黃老師」在2023年因教唱童歌〈小小花園〉後在抖音上爆紅，教音樂的她也常在抖音上分享教學日常，目前已經累積超過710萬的粉絲追蹤。不過人紅是非多，走紅後的她已經在去年升格成新手寶媽，暫停教課活動，將生活重心轉移到家庭與育兒上，也因此出現「走紅後就不演愛心老師」、「產後身材大走鐘」的酸言酸語，甚至有不少造謠者開始散播：「黃老師下海去拍片」的離譜謠傳。最終逼得剛生完黃老師只好報警處理，親自闢謠不實言論，讓許多粉絲相當心疼，雖然希望能早日看到她活潑教學的身影，但現階段更多人向黃老師喊話、鼓勵她，希望黃老師能不在意外界流言蜚語好好生活。