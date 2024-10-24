Murray轉戰鵜鶘首戰就遇傷！過去在亞特蘭大老鷹時期，和「少主」Trae Young組成後場雙槍的Dejounte Murray，新賽季轉戰紐奧良鵜鶘。今（24）日迎來披上鵜鶘戰袍的首戰，不僅命中率不理想，甚至在決勝節的1次投籃後，因為落地時疑似單手撐地而受傷，根據知名記者Shams Charania消息指出，疑似出現左手骨折。
開幕戰手感冰冷 骨折恐進入傷兵名單
休賽季中，老鷹將後場雙槍組合拆賽，將Dejounte Murray交易至鵜鶘，並換回2枚首輪籤與中鋒Larry Nance Jr. 、控衛 Dyson Daniels。當時「沃神」Wojnarowski就分析指出，鵜鶘上賽季缺乏關鍵球員，看好Dejounte Murray能在關鍵時刻展現跳出，主導球隊整體進攻節奏。
不過本場開幕戰，Dejounte Murray手感冰冷，總共15投僅4中，外線3投0中，僅拿下14分，不過額外貢獻了10次助攻、8籃板以及1次抄截，仍展現明星球員等級的價值。
然而就在第四節倒數3分多鐘時，Dejounte Murray在1次外線出手後，向後跌倒落地，並疑似扭傷左手，不過他當下並未馬上退場，直到比賽最後1分鐘才被換下場。《ESPN》記者Shams Charania在比賽結束後透露，Dejounte Murray的左手疑似出現骨折傷勢，可能將在首戰後就進入傷兵名單，對鵜鶘來說將是相當不利的消息。
我是廣告 請繼續往下閱讀
休賽季中，老鷹將後場雙槍組合拆賽，將Dejounte Murray交易至鵜鶘，並換回2枚首輪籤與中鋒Larry Nance Jr. 、控衛 Dyson Daniels。當時「沃神」Wojnarowski就分析指出，鵜鶘上賽季缺乏關鍵球員，看好Dejounte Murray能在關鍵時刻展現跳出，主導球隊整體進攻節奏。
不過本場開幕戰，Dejounte Murray手感冰冷，總共15投僅4中，外線3投0中，僅拿下14分，不過額外貢獻了10次助攻、8籃板以及1次抄截，仍展現明星球員等級的價值。
然而就在第四節倒數3分多鐘時，Dejounte Murray在1次外線出手後，向後跌倒落地，並疑似扭傷左手，不過他當下並未馬上退場，直到比賽最後1分鐘才被換下場。《ESPN》記者Shams Charania在比賽結束後透露，Dejounte Murray的左手疑似出現骨折傷勢，可能將在首戰後就進入傷兵名單，對鵜鶘來說將是相當不利的消息。