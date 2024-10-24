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Murray轉戰鵜鶘首戰就遇傷！過去在亞特蘭大老鷹時期，和「少主」Trae Young組成後場雙槍的Dejounte Murray，新賽季轉戰紐奧良鵜鶘。休賽季中，老鷹將後場雙槍組合拆賽，將Dejounte Murray交易至鵜鶘，並換回2枚首輪籤與中鋒Larry Nance Jr. 、控衛 Dyson Daniels。不過本場開幕戰，然而就在第四節倒數3分多鐘時，Dejounte Murray在1次外線出手後，向後跌倒落地，並疑似扭傷左手，不過他當下並未馬上退場，直到比賽最後1分鐘才被換下場。