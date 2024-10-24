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▲詐騙車手取款前，還先吸食「喪屍菸彈」，被警方查獲。（圖／警方提供）

台北市南港警分局日前獲報，有一名婦人遭假投資詐騙20萬元，警方得知消息後，立即連繫婦人，並請婦人跟取款車手約定好時間地點後，警方在現場埋伏，果然看到車手現身拿錢，員警立刻一擁而上，當場逮人。警方表示，被害婦人9月間遭詐團以電話行銷方式，推薦股票投資機會，隨後加入LINE群組，首次投資就達20萬元，婦人之後再遭遊說，至銀行提領現金80萬元時，才被行員提醒得知遭騙。婦人打電話報警後，警方希望婦人能和警方合作抓人，要婦人以交付80萬為由，誘出詐團車手取款，果然車手出現在約定好的超商，警方早就在現場預先埋伏，不只當場逮捕這名詐騙車手，也在他的車上搜出2顆「喪屍菸彈」。車手坦承是來取款途中吸食，全案被依詐、毒品罪嫌移送法辦。高檢署昨日發布的毒品示警中，俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯毒品，在台灣已經氾濫，查獲件數較去年暴增58倍，不容小覷，法務部目前也正在研擬，將升級為二級毒品，南港警方也表示，未來也會加強查緝，持續打擊毒品問題。