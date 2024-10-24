我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴冠霖在台下專心聆聽國台辦主任宋濤呼籲反制文化台獨、促進兩岸心靈契合、兩岸統一的言論。（圖／叫我姨太好了微博）

▲賴冠霖最後甚至出現在政治人物的團體合照中。（圖／娛樂有飯微博）

▲賴冠霖無預警宣布「轉變賽道」，拋微博878萬粉絲宣布退圈。（圖／賴冠霖微博）

▲賴冠霖還曾與Angelababy（右）搭演姐弟戀《愛情應該有的樣子》，不過都沒什麼水花。（圖／愛奇藝）

來自台灣的前Wanna One成員賴冠霖，在2019年團體解散後前往中國發展事業，結束偶像身分後的他先是嘗試了演員、導演等工作，不料今年6月突然將頭像換成全黑圖片，無預警發布「基於職業規劃方面，本人決定轉變賽道」的消息宣布退出娛樂圈，看傻不少粉絲。沒想到近日，賴冠霖卻突然出現在央視的新聞畫面中，一身西裝的他嚴肅地坐在政界人士中，還以「台灣文化界人士」與行政院前院長劉兆玄一同現身國台辦交流活動，就連對岸的民眾也看傻嚇喊：「原來是換到紅色賽道了？」近日有眼尖的粉絲在中國官方媒體「央視」的新聞畫面中見到賴冠霖的身影，首度以「台灣文化界人士」出現在國台辦的交流活動中，一身西裝的他在台下專心聆聽國台辦主任宋濤呼籲反制文化台獨、促進兩岸心靈契、兩岸統一的言論，最後甚至出現在政治人物的團體合照中，讓兩岸民眾倍感「驚喜」，目前賴冠霖全平台社交帳號均已停更，對此事尚無回應。「賴冠霖 賽道」的詞條還瞬間衝上微博熱搜第一，就連中國的民眾也忍不住感嘆：「原來說要換賽道，是換到紅色賽道去了」、「這下真是你的體制內老公了」、「23歲就當過偶像、演員、導演，現在都幹到政界了，人生也是很戲劇化」「能不能還我Wanna One的巨嬰忙內」、「從來沒想過愛的歐爸入黨了，我愛國但前夫你能不能退我錢。」今年23歲的賴冠霖在選秀節目《Produce 101 S2》中以第二名的佳績出道，團體現象級爆紅風靡韓國千萬少女，Wanna One即使是為期2年半的限定男團，但至今仍是選秀偶像中的奇蹟。在團體解散後，粉絲本以為年紀尚幼的賴冠霖會留在韓國闖蕩，沒想到他毅然決然的前往中國發展。赴中發展的5年來，雖然賴冠霖先是出演了《初戀那件小事》後又與Angelababy合作拍攝《愛情應該有的樣子》，在演員事業上混的不錯，但始終沒有太大的水花，比起娛樂事業，他的「親共」言論知名度更高，就連中國網友都忍不住調侃：「比我更愛國」，還為賴冠霖取了「賴書記」的綽號調侃。除了演員外，賴冠霖還發展了導演的身分，首次執導的公益短片《冬天和春天打架》就在義大利羅馬獨立電影獎中獲得提名，他也準備報考北京電影學院導演系（但未錄取），不料今年6月爆出緋聞、與女性的親密照後，短短2日內就宣布與經紀公司解約，並發表了「轉換賽道」的退圈宣言。