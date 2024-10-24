我是廣告 請繼續往下閱讀

打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，也是總統賴清德重要金融改革政見，傳出金管會選定高雄為亞洲資產管理中心示範區，不過，立委質疑是政治考量，要金管會主委彭金隆專業一點，不要這麼政治化，讓人覺得是在拍總統賴清德及高雄市長陳其邁馬屁。對此，彭金隆今（24）日表示，「我沒這麼有sense（敏感度）」，高雄只是一個示範區，主要是市政府提供誘因、國際自由貿易港優勢及南北平衡，也歡迎台灣任何城市加入。為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會首選高雄市做資產管理專區的示範區，並採取3大具體作法，包括由高雄市政府提供行政誘因，吸引國內外資產管理公司進駐，鼓勵金融業將資產管理相關服務進駐，並引入相關律師、會計師事務所，目標是形成一個資產管理服務的專業生態圈聚落，提供一站式服務。不過，今日在立法院財委會國民黨立委林德福質詢金管會，為何選定高雄設置資產管理專區？彭金隆說，日本近年積極發展金融特區，也是由各地方政府與中央政府合作，台灣有很多城市適合發展金融特區，首站選高雄是因為高雄市政府願意提供地方政府的誘因，來向金管會申請，先以「實驗區」方式，希望高雄成功後再複制到各縣市。民進黨立委吳秉叡也追問設在高雄有無特別原因？彭金隆解釋，高雄市政府3年來積極提供多個誘因，在新灣區、自由貿易港、國際港、南北平衡等特色，都是設置亞洲資產管理中心理想地方，有金融專區才會形成聚落。他更以鄰近日本為例，北海道的札幌是以綠色金融為主的金融園區，福岡則是提出和高科技相關的新創園區，透過不同金融專區，能創造更多非不動產投資的標的出來。國民黨立委賴士葆則質疑根本是政治考量，就是要討好總統賴清德，原本覺得彭金隆很專業，今天卻覺得很政治，對他很失望，有錢人很多都在雙北，自由貿易港區也不只有高雄，金管會卻弄錯方向從高雄開始，這麼政治化，就是要拍總統賴清德及高雄市長陳其邁馬屁，因為知道賴清德之後就是陳其邁接棒，就拍兩人的馬屁，高雄完接下來就是台南，彭金隆則表示，「我沒這麼有sense」。賴士葆更指出，各國所管理資產占GDP（國內生產毛額）比重，台灣只占40％、日本占110％、香港1066％、新加坡815％，台灣與其他國家落差很大，現在弄錯方向把示範區放在高雄就不對，彭金隆強調，高雄只是起點，只是一個示範區，任何台灣城市都歡迎加入金融資產管理中心。