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前ESPN主播痛批詹皇父子同台是被「人為製造」！洛杉磯湖人昨（23）日在主場迎來開幕戰，場中出現歷史性的一幕，那就是「詹皇之子」Bronny James和老爸LeBron James在第二節同場出賽，成為NBA首對同台的父子。Bronny James全場出賽3分鐘，共出手2投0中，三分球1中0，得分尚未開張，只搶到1個籃板。對此前主播Michelle Beadle卻不太買單，她在名為「Run It Back」的節目上表示：「此外，在其他片段中也指出，關於詹皇「父子同台」，她指出：「這一切都是關於商業，所有事情都是被計劃好的。」貼文底下的留言正反兩極，儘管有網友表示贊同，說道：「她說的沒錯」、「我也覺得這一切都是規劃好的」，