前ESPN主播痛批詹皇父子同台是被「人為製造」！洛杉磯湖人昨（23）日在主場迎來開幕戰，場中出現歷史性的一幕，那就是「詹皇之子」Bronny James和老爸LeBron James在第二節同場出賽，成為NBA首對同台的父子。即使有不少球迷為之感動，但也有人持反對意見，前《ESPN》女主播Michelle Beadle就在節目上痛批，這一切都是人為刻意操作，並直言這一切都太荒謬。
NBA首度父子同台 主播抨擊荒謬
該場比賽詹皇父子檔並沒有先發，而是在第二節剩4分鐘時，一同替補上場，寫下NBA新紀錄，MLB知名父子檔Ken Griffey與Ken Griffey Jr.也到場見證歷史時刻。不過Bronny James全場出賽3分鐘，共出手2投0中，三分球1中0，得分尚未開張，只搶到1個籃板。
對此前主播Michelle Beadle卻不太買單，她在名為「Run It Back」的節目上表示：「如果這不是『人造』（manufactured），那我就不知道『人造』這個詞的意思了。我必須再說一遍，我不覺得這有什麼了不起，也沒有留下深刻印象，我只是覺得是太荒謬了。」
此外，在其他片段中也指出，關於詹皇「父子同台」，她指出：「這一切都是關於商業，所有事情都是被計劃好的。」貼文底下的留言正反兩極，儘管有網友表示贊同，說道：「她說的沒錯」、「我也覺得這一切都是規劃好的」，但多數網友都不太認同，並留言寫道：「不要再當酸民了」、「是規劃好的又如何？」、「她真的很關注詹皇」等。
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該場比賽詹皇父子檔並沒有先發，而是在第二節剩4分鐘時，一同替補上場，寫下NBA新紀錄，MLB知名父子檔Ken Griffey與Ken Griffey Jr.也到場見證歷史時刻。不過Bronny James全場出賽3分鐘，共出手2投0中，三分球1中0，得分尚未開張，只搶到1個籃板。
對此前主播Michelle Beadle卻不太買單，她在名為「Run It Back」的節目上表示：「如果這不是『人造』（manufactured），那我就不知道『人造』這個詞的意思了。我必須再說一遍，我不覺得這有什麼了不起，也沒有留下深刻印象，我只是覺得是太荒謬了。」
此外，在其他片段中也指出，關於詹皇「父子同台」，她指出：「這一切都是關於商業，所有事情都是被計劃好的。」貼文底下的留言正反兩極，儘管有網友表示贊同，說道：「她說的沒錯」、「我也覺得這一切都是規劃好的」，但多數網友都不太認同，並留言寫道：「不要再當酸民了」、「是規劃好的又如何？」、「她真的很關注詹皇」等。