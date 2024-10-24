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天王周杰倫大巨蛋演唱會門票一開票就秒殺，網路上隨即出現黃牛漫天叫價，最高甚至喊到30萬1張，今（24）日在立法院財政委員會也引發立委關注，質疑是不是因為娛樂稅沒廢除，間接造成黃牛猖獗，大家買不到票，票價飆漲。對此，財政部次長李慶華回應「這樣講不公平」，她覺得應該不是，藝文事業可適用減半課徵優惠，黃牛問題《文化創意產業發展法》有相關規定可處罰，況且若表現內容不好，廢除娛樂稅也沒用，也沒人會買票去看。國民黨立委羅明才今日質詢金管會主委彭金隆，有沒有買到周杰倫演唱會門票，彭金隆說沒有，「我覺得我應該也買不到」，羅明才質疑到底哪裡出問題，是不是因為財政部還要課娛樂稅，導致黃牛猖獗，大家買不到票，黃牛票喊價甚至到30萬元，真不知是真是假？彭金隆也覺得不可思議。對於立委認為是財政部沒廢除娛樂稅才，造成黃牛猖獗，大家買不到票，黃牛票價格飆漲，財政部次長李慶華則喊「這樣講不公平」，她覺得應該不是娛樂稅問題，藝文事業以周杰倫演唱會來說，應該可以適用「文化藝術獎助及促進條例 」中的減半課徵優惠，台北市政府會依那條例減半課稅，只是金額真的很微小。至於黃牛問題，李慶華提到，在《文化創意產業發展法》中也有防堵黃牛的相關規定，並可依法處罰，因此，要說娛樂稅造成黃牛猖獗，大家買不到票，「這樣講不公平」，電影票就沒有黃牛。羅明才則跟李慶華賭一碗牛肉麵，廢除娛樂稅，大家比較可以買到票，因為主辦單位都怕財政部查稅。對此，李慶華說，「大家應該還是買不到票」，而且娛樂稅是自動報繳，而且就是因表演很精彩才會造成搶票，如果表演不好，廢除娛樂稅也沒用。