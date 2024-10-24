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台灣少子化造成勞動力短缺，國發會及勞動部加強留才攬才計畫，今年8月28日開放畢業僑外生從事旅宿業，未來也朝向醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛等。但也有立委提醒，目前產學攜手合作僑生專班畢業率僅有25.51%，提醒不要讓「學生變學工」。台灣總人口將於從2024年2340萬人，減少至2070年1,497萬人，減少844萬人。對此，國發會及勞動部為了解決勞力不足問題，將現行已開放6年以上資深移工及畢業僑外生符合技術條件及薪資水準可受聘僱從事製造、營造等中階技術工作，再進一步放寬。今年8月28日開放取得我國副學士以上學位僑外生可從事旅宿服務相關工作，另再經衛生福利部、經濟部及交通部等主管機關評估，未來可以擴大畢業僑外生從事事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛及客運安全管理人員等6類中階技術工作。但是民進黨立委邱議瑩指出，明年有3萬私立高中職生裡面，每4人就有1人是僑外生，按理應該要通過基礎華語文測驗，但依照舉辦3屆的產學攜手合作僑生專班的畢業率僅有25.51%，只有數百人留在台灣。她質疑，難道當時招生的時候，其實只是為了找一些學工，並不是真的要學習技能留下來？她更理解，這些學生來台灣中文能力是有相當落差。教育部次長張廖萬堅說明，很重要是語言適應問題，目前希望在海外招攬學生時，都要求達到一定程度才可以過來。邱議瑩表示，這些僑外畢業生如果語言能力不足，如果將來投入職場，根本沒辦法勝任照護員、貨車駕駛等工作。另外，勞動部勞發署副署長黃齡玉也補充，勞動部擬推動僑外生個人工作許可，希望今年年底可以提出《就業服務法》修正草案。民進黨立委羅美玲追問個人工作許可的細節，黃齡玉表示，目前方向是提供給在台灣應屆畢業的僑外生，屬於開放式工作許可，不需要一定雇主，也不限定業別，但限制細節都還在討論，但這屬於勞動部多元攬才的長期目標之一。民進黨立委蔡易餘詢問僑外生在台就業優勢，國發會主委劉鏡清認為，僑外生有些中文能力就不錯，「至少他們在台灣都讀過書，了解台灣文化及社會秩序」，會比沒待過台灣更容易留下來。至於接洽方式，劉鏡清提到，有學校設有就業輔導專員，也有企業可以預先去布局僑外生攬才。至於過往有500萬元資本額及1000萬元營業額限制，勞動部說明，2022年及2023年已經陸續放寬新創事業、5+2產業、六大核心產業都已經鬆綁資本額及營業額限制。