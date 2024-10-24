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▲賴冠霖首次以「台灣文化界人士」代表的身份出席國台辦交流活動，他身穿西裝坐在一群政界人士中。（圖／叫我姨太好了微博）

▲賴冠霖頂著一頭清爽短髮，臉頰圓潤了不少，與在韓團時期的造型差異頗大。（圖／叫我姨太好了微博）

▲賴冠霖今年6月無預警宣布「轉變賽道」，拋微博878萬粉絲宣布退圈。（圖／賴冠霖微博）

藝人賴冠霖2017年參加韓國選秀節目《Produce 101》第2季成為男團「Wanna One」成員出道，2019年團體解散後，他便轉往中國發展。然而今年6月，賴冠霖突然將微博頭貼改成全黑圖，並發文表示自己將「轉變賽道」，引發外界熱議。沒想到近日有粉絲發現，他以「台灣文化界人士」現身國台辦交流活動，畫面中賴冠霖剪去原本「韓式歐爸髮型」，臉頰也發福了不少，與過去在南韓團體活動的造型差很大，令許多人驚呼：「這誰！」近日有粉絲在中國官方央視《新聞直播間》中發現賴冠霖的身影，一身西裝的他以「台灣文化界人士」出席國台辦交流活動，賴冠霖坐在台下專心聆聽國台辦主任宋濤呼籲反制文化台獨、促進兩岸心靈契、兩岸統一的言論，最後甚至出現在政治人物的團體合照中。畫面中賴冠霖剪去原本「韓式歐爸髮型」，頂著小平頭，與過去在韓團時期的造型差異頗大。此外，賴冠霖的臉形圓潤了不少，眼下的黑眼圈明顯可見，整個人呈現斷崖式衰老，令許多粉絲直呼：「這誰啊」、「好像阿伯！」賴冠霖2016年到南韓當練習生，透過選秀實境節目出道，成為韓團「Wanna One」1員，直到2019年團體解散後進軍中國。他先是出演中國翻拍版《初戀那件小事》，接著更活躍於各大綜藝節目中，累積一票死忠粉絲。今年6月，賴冠霖無預警拋出震撼彈，他將微博頭像轉為全黑，並發文表示：「經過再三考慮，本人將轉變賽道。基於職涯規劃方面的改變，即日起此帳號交由工作人員管理。」此番言論與在當時引起外界熱議。