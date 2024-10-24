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▲台中市動物之家有總量管制，已經無法新收流浪犬。（圖／翻攝台中市政府網站，2024.10.24）

台中市流浪狗問題嚴重，市議員江和樹、蔡耀頡指出，民眾拾獲浪浪送到動物之家，被依收容數量額滿等理由拒收，家裡又無法收養，迫不得已只能「原地野放」，想發揮愛心卻變成棄養者，不禁自責落淚。議員要求補足動保人力與調高薪資，才能確實減少浪浪數量，避免在私人狗園不斷繁殖。民進黨台中市議員蔡耀頡今（24）日質詢時指出，日前他接獲民眾陳情，表示撿到浪浪要送到動物之家，卻因收容所有總量管制，動保處拒絕收容，也不願意幫浪浪結紮，還要民眾自己想辦法。蔡耀頡說，愛心民眾家裡無法照顧浪浪，動保處又不收容，若上網通報仍無人接手，幾番掙扎下，只能找個四下無人處「二度放生」，善心救援者迫於現實淪為棄養者，難過又自責。有些則轉送私人愛心狗園，但狗園的管理無法監督，犬隻在地繁殖，狗口暴增到無法負荷，根本是惡性繁殖。動保處長林儒良表示，目前南屯、后里的動物之家約收養700隻浪浪，為維護生存品質，儘量不新收流浪犬。民眾黨台中市議員江和樹指出，公家收容所可以全部結紮、公母分籠，私人愛心狗園卻連結紮都無法落實，導致不斷繁殖，市府補助越多，流浪動物問題越嚴重。江和樹建議，若浪犬結紮經費有限，動保處應針對單一性別進行絕育，例如將同一狗場的公狗全部結紮。此外，捕捉流浪犬效率不佳，幾乎不到通報量的一半，和人力不足、待遇過低有關。林儒良表示，目前稽查隊有14人，10位正式人員、約聘僱4位，缺額5位，稽查量能確實不夠。農業局長張敬昌表示，外勤將由今年的28496元，明年調高到29700元，薪資在六都裡算是中上。江和樹說，捕犬是專業且危險的工作，卻只比基本薪資高幾百元，難怪剩高齡者願意做。蔡耀頡也要求破除思維，不要凡事比六都，應以人為本位進行思考，評估薪資是否和工作內容成正比，唯有動保人力充足，人員流動率降低，才能確實減少浪浪數量，讓動保業務更穩定。