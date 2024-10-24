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▲水利署發布淹水警戒，目前基隆市七堵區被列入一級警戒範圍，單日降雨量已達223.5毫米。（圖／取自水利署）

▲中央氣象署發布大豪雨特報，指出台北市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、宜蘭縣地區及新北市山區有局部大雨或豪雨的機率。（圖／取自中央氣象署）

今（24）受到潭美颱風外圍環流及東北季風產生的共伴效應影響，中央氣象署發布大豪雨特報，指出台北市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、宜蘭縣地區及新北市山區有局部大雨或豪雨的機率。而水利署也發布淹水警戒，目前基隆市七堵區被列入一級警戒範圍，單日降雨量已達223.5毫米，提醒民眾外出注意安全，低窪地區慎防積、淹水。基隆市七堵區。基隆市仁愛區；宜蘭縣冬山鄉、五結鄉。一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。●台北市士林區－269毫米●新北市瑞芳區－254.5毫米●新北市萬里區－242毫米●新北市貢寮區－224毫米●基隆市七堵區－223.5毫米