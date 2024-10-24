我是廣告 請繼續往下閱讀

台海局勢近年來備受國際關注，美國知名智庫蘭德公司（簡稱RAND）來台展開為期3天的參訪交流，除了拜會總統賴清德與副總統蕭美琴，也與學術界及民間機構代表廣泛交流，昨（23）日與國立政治大學以新興科技、國防與外交等全球熱點問題展開交流與討論，並聚焦人工智慧（AI）對國家安全的潛在挑戰，雙方就未來在相關領域進行學術研究及合作的可能性交換意見。RAND總裁Jason Matheny曾任職於美國白宮國家安全委員會科技政策辦公室，負責白宮國家安全的政策制定，具有全球科技安全領域專業，同時兼任美國國安會人工智慧委員會委員。以人文社科見長的政大，擁有跨學科的研究實力，透過雙邊會談期能針對全球議題深度交流，強化學術與實務合作。政大校長李蔡彥指出，隨著新興科技的迅速發展，國防與外交政策正面臨前所未有的挑戰，特別是人工智慧、網路安全和資訊戰的影響。期許透過與RAND的深度交流，未來能在東北亞安全局勢變化中，發揮更積極的角色。李蔡彥表示，近期與Meta、AMD、Bondee等美國及亞洲科技企業合作，同時積極與OpenAI、彭博（Bloomberg）互動，期能集結國際能量，在人工智慧與全球產業界及國際社會貢獻學術能量，發揮更大的影響力。Jason Matheny則表示，對臺灣在國際安全中的重要角色表示高度肯定，並期望未來能與政大在科技與國防戰略融合上展開更具建設性的合作，推動全球安全與利益的共同發展。