潭美颱風還沒離開，第21號「康芮」颱風最快在一天內生成，氣象粉專透露，雙颱將產生藤原效應，潭美颱風可能出現在南海「折返跑」的預測結果，至於大迴轉後將有多靠近台灣，關鍵就在康芮北上的時間點以及太平洋高氣壓重新增強的幅度。
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，中央氣象署對於潭美颱風最新預測路徑顯示，潭美颱風抵達越南之前，會與康芮產生藤原效應被拉住，而出現大迴轉的走勢，又當康芮抵日本琉球南方北上之後，太平洋高氣壓重新增強，此時潭美來到菲律賓西方，又被往西推回去越南。
所以將會出現潭美颱風可能在南海「折返跑」的預測結果，至於潭美大迴轉後會有多靠近台灣，關鍵就在康芮北上的時間點以及太平洋高氣壓重新增強的幅度。雙颱互動屬於非常難得的情境，值得關注。
中央氣象署預報員謝佩芸表示，今（24）日關島附近海面有熱帶性低氣壓生成，預估會往西朝菲律賓東方海面靠近，有機會生成今年第21號颱風「康芮」，而潭美颱風進入南海後，到週末期間受導引氣流影響，接近越南之前，有回頭走的趨勢，不過往回是否能維持強度，或是減弱還需要進一步觀察。
至於兩個颱風是否會有互動狀況，也是牽涉到熱帶性低氣壓來到菲律賓東方海面以後的速度跟強度，看兩個系統的距離是否有配合到的條件，才會相互影響，不過時間還久，需要進一步觀察。
🟡颱風「藤原效應」是什麼？
中央氣象署解釋如果兩個颱風靠近至1,000公里左右時，它們將相互繞著相連的軸線做環狀反時鐘方向旋轉，旋轉中心的位置，由2個颱風的相對質量及颱風環流的強度來決定。旋轉時通常較小的一個走得快些，較大的一個走得慢些，有時2颱風亦可能逐漸合而為一。
此種雙颱風交互作用現象係由日本氣象學家藤原先生最早開始研究，故稱為藤原效應。
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所以將會出現潭美颱風可能在南海「折返跑」的預測結果，至於潭美大迴轉後會有多靠近台灣，關鍵就在康芮北上的時間點以及太平洋高氣壓重新增強的幅度。雙颱互動屬於非常難得的情境，值得關注。
中央氣象署預報員謝佩芸表示，今（24）日關島附近海面有熱帶性低氣壓生成，預估會往西朝菲律賓東方海面靠近，有機會生成今年第21號颱風「康芮」，而潭美颱風進入南海後，到週末期間受導引氣流影響，接近越南之前，有回頭走的趨勢，不過往回是否能維持強度，或是減弱還需要進一步觀察。
至於兩個颱風是否會有互動狀況，也是牽涉到熱帶性低氣壓來到菲律賓東方海面以後的速度跟強度，看兩個系統的距離是否有配合到的條件，才會相互影響，不過時間還久，需要進一步觀察。
🟡颱風「藤原效應」是什麼？
中央氣象署解釋如果兩個颱風靠近至1,000公里左右時，它們將相互繞著相連的軸線做環狀反時鐘方向旋轉，旋轉中心的位置，由2個颱風的相對質量及颱風環流的強度來決定。旋轉時通常較小的一個走得快些，較大的一個走得慢些，有時2颱風亦可能逐漸合而為一。
此種雙颱風交互作用現象係由日本氣象學家藤原先生最早開始研究，故稱為藤原效應。