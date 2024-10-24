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馬來西亞部份地區近期竟然下起冰雹，異常的氣候引發外界關注。有路人在街上意外被冰雹砸到受傷，多棟建築物受損，還有樹木倒下而壓毀車輛，不斷有災情傳出。根據馬來西亞媒體《光明日報》報導，馬來西亞登州（Terengganu）最南方的甘馬挽郡（Kemaman）昨（23）日下午約4點迎來雷電風暴，期間冰雹突降，情況持續10至15分鐘。當地網友上傳的現場畫面影片顯示，冰雹狂下，像黃豆大小的冰雹不停打在屋頂上，也出現房屋被吹倒的情況。有網友表示，這是第一次在當地看見冰雹。警方表示，有房屋和學校屋頂遭冰雹損壞，部分設施也受影響。此外，一名15歲少年在躲避冰雹時不慎跌倒，右腿骨折。消防局已派遣25名消防人員前往清理倒下的樹木，也有幾輛汽車被壓毀，具體受損情況仍在統計中。馬來西亞登嘉樓氣象局表示，這次冰雹是由雷暴、大雨及強風所引發的，並強調，冰雹現象與即將於11月初開始的東北季風無關。