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▲中央氣象署下午4時發布最新雨量預報，今（24）日晚間時到明天（25日）晚間8時累積雨量達停班停課標準地區，達標僅剩下台東縣山區。（圖／取自中央氣象署）

▲全台停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／截取自全國法規資料庫）

目前第20號颱風潭美外圍環流與東北季風產生共伴效應影響，明（25）日東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。中央氣象署下午4時發布最新雨量預報，預估今（24）日晚間8時到明天晚間8時，中央氣象署下午4時發布最新雨量預報，今（24）日晚間時到明天（25日）晚間8時累積雨量達停班停課標準地區，僅剩下台東縣山區：◾水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。◾各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。