目前第20號颱風潭美外圍環流與東北季風產生共伴效應影響，明（25）日東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。中央氣象署下午4時發布最新雨量預報，預估今（24）日晚間8時到明天晚間8時，僅剩下台東縣山區等已達停班停課雨量的標準，相比上午的4縣市，僅剩下1地區雨量達停班停課標準，不過是否停班課，仍由各縣市政府決定。
中央氣象署下午4時發布最新雨量預報，今（24）日晚間時到明天（25日）晚間8時累積雨量達停班停課標準地區，僅剩下台東縣山區：
◾台東縣山區：150至250毫米（停班停課標準200毫米）
🟡根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，水災已達下列基準之一者，得發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準：
◾水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。
◾各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。
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◾台東縣山區：150至250毫米（停班停課標準200毫米）
🟡根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，水災已達下列基準之一者，得發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準：
◾水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。
◾各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。