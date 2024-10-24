我是廣告 請繼續往下閱讀

▲momo今年雙11檔期升級回饋力道，祭出總價值2億回饋，11/1至11/11送mo幣、滿額禮、折價券等，（圖／記者周淑萍攝）

▲momo雙11購物節記者會，有不少品牌到場應援。（圖／記者周淑萍攝）

統一集團先是收購了雅虎台灣電商，近日又宣布將收購PChome網家30%的股份，大力擴展電商領域。讓momo一點都不敢小覷，富邦媒總經理谷元宏表示「確實有點驚訝」，但此舉透露出線下零售業也對台灣電子商務的成長有期待。今年雙11檔期升級回饋力道，祭出總價值2億回饋，11/1至11/11送mo幣、滿額禮、折價券等，還有mo店+首度加入戰局，同時加碼抽汽車以及總價值200萬的機票，希望拉抬第四季網購業績。購物平台積極造節，讓不同的購物節持續推出，但疫情後消費力道似乎減弱。富邦媒總經理谷元宏表示，確實今年電商銷售狀況趨緩，尤其是高單價產品最為明顯。最大的原因與出國旅遊蓬勃有關，民眾將預算投注在旅行與海外購物上，削弱了國內高單價商品的消費力道，但隨著暑假結束，對於第四季仍有高度期待，應該會有爆發。面對來勢洶洶的淘寶天貓雙11祭出20億補貼，谷元宏倒是老神在在，認為台灣免運已經不是新鮮事，momo平台上的商品幾乎都提供免運，淘寶的活動應該只是符合台灣消費者的期待。淘寶以跨境電商為主，與momo的品牌商品有一定區隔，因此不會造成威脅，反而認為透過平台一起炒熱雙11購物節也是不錯的策略。此外，昨（24）日晚傳出統一將入股PChome，谷元宏坦言：「確實有點驚訝，但還不至於產生壓力。」他認為此事顯示電子商務的發展性，線上通路樂觀看待，連線下零售通路也開始投入電子商務市場，顯示台灣電商成長仍值得期待，大家可以一起做大市場。至於這是否會改變電商版圖？谷元宏認為電商市場目前佔整體的13%，統一集團是零售業的重要角色，未來可能會創造新的火花，但目前很難評估電商版圖是否會因此改變。momo雙11也豪擲六大「雙料好康」，11/1與11/11「雙優惠高峰」再度回歸，推出「雙大獎」，凡於11/10 20:00至11/11 23:59間不限金額下單並完成登記，就有機會成為幸運車主。11/1攜手「中華航空」送出11份「亞洲不限航點機票」，當日累積消費滿3,000元再登記抽「歐美不限航點雙人商務艙機票」；11/2起還有「高鐵假期」萬元旅遊金（20份）、兩仟元抵用券（50份）及「凱旋酒店」凱撒套房平日含早住宿券（12份）等旅遊票券的登記抽獎。此外，momo看好mo粉的超強動員力，推出「雙組隊」揪團力拚全站最高23.5%回饋；首度加入雙11戰局的mo店+挾千萬補貼助威，「雙券折抵」撒出數百萬張免運券及抵用券；同步召集資深mo粉樂享momo卡