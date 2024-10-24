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駐美代表俞大㵢日前接受美國福斯電視台專訪，他表示「中國加大侵略，台灣民眾已準備好作戰」。然而，福斯電視台以親前美國總統川普聞名，遭質疑是押寶共和黨提名的總統候選人川普，在美國大選倒數白熱化之際，俞大㵢此舉簡直犯了外交人員大忌。在原駐美代表蕭美琴520就任副總統後，由於美國是台灣最主要的友邦，駐美代表處也有「天下第一處」之稱，誰接任駐美引發關注。前外交部長吳釗燮一度是被點名人選，但傳出美方不滿吳釗燮在外交部長任內經常嗆中國的「戰狼」作風，最後由曾擔任外交部拉丁美洲及加勒比海司司長的俞大㵢接任。不過，俞大㵢接任駐美代表後卻遭週刊踢爆濫花公帑，放任太太對下屬頤指氣使等情事。外交部林佳龍則是力挺俞大㵢，同意核銷俞大㵢款項約250萬新台幣，外交部調查報告也稱媒體所稱濫花公帑並非實際數字。俞大㵢遭質疑濫用公帑的爭議剛平息，卻又上了親川普的媒體受訪，再度惹議。川普在2017至2020年間擔任美國第45任總統，期間發動對中貿易戰、通過多項軍購與友台法案，被稱為近40年來「最挺台的總統」，但是川普施政經常出爾反爾，要求盟邦多付保護費、新冠肺炎防疫不力，被控經常發表虛假、充滿種族與性別歧視的言論，令盟邦頭痛不已。而川普總統連任失利後煽動支持者佔領國會，也被批評欠缺民主風度。民主黨現任總統拜登在電視辯論中令人失望的表現，民調落後川普，促使黨內逼他退選，改派副總統賀錦麗代表民主黨參選總統。川普、賀錦麗民調接近，2024美國總統大選選情也陷入膠著。川普總統任內曾被說是「最挺台的總統」，又對中國立場強硬，因此台灣國內自然有許多「川粉」。但是川普在落選後對台政策出現轉變，他曾怨「護國神山」台積電奪走美國的晶片業務，一度導致台積電股價大跌，外媒認為若川普當選下任美國總統，恐將收回對台積電的半導體補貼；川普也在媒體專訪中認為台灣國防預算不足，應提高到國內生產毛額（GDP）的10%，顯示川普挺台是以美國利益優先。駐外人員發言代表政府，所以外交部人員在公開場合發言遵守謹言慎行原則，對於主要盟邦國內政治事務都是抱持不表態立場，避免得罪他國。但俞大㵢卻一反常態接受親川普電視台專訪，恐會得罪民主黨陣營，日後若是民主黨繼續執政，有可能讓台美關係產生嫌隙。除此之外，俞大㵢受訪強調「台灣人民願意也準備好浴血奮戰」，若川普當選恐會採取更激進的對中政策，會對已經高度緊張的台海情勢帶來不確定性和高風險。近期民進黨政府為了教育部「青年服勤同意書」燒得焦頭爛額，家長們擔憂家中年輕學子沒上大學就先上戰場當炮灰，迫使教育部趕緊將「青年服勤同意書」喊卡，以平息民怨。如今駐美代表的「浴血奮戰」說恐怕無助於消弭家長們心中的恐慌，簡直是火上加油。