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▲全台停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／截取自全國法規資料庫）

▲豪雨假等同於颱風假，按照勞動部準則，若剛好是遇到「上班日」，員工出勤就必須正常給薪。（圖／NOWnews社群中心製）

▲中央氣象署下午4時發布最新雨量預報，今日晚間8時到明日晚間8時累積雨量達停班停課標準地區，達標僅剩下台東縣山區。（圖／取自中央氣象署）

今（24）日受到潭美颱風外圍環流及東北季風產生共伴效應影響，北部、東北部有致災性降雨，蘭嶼、綠島已宣布中午起停班停課，宜蘭縣則由各校自行決定。雖然此次潭美颱風並未侵襲台灣，但部分地區天氣達標、有致災之虞，因此少數地區停班課。12年前台北市也曾放過1次「豪雨假」，當時引起不小爭議，《NOWnews今日新聞》整理「豪雨假」的相關資訊，讓讀者一文看懂。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。也就是說即使沒有颱風登陸台灣本島，但台灣天氣條件達停班停課標準，有致災之虞，為了顧慮民眾自身安全，各權責單位可宣布停班停課作為防範措施。未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，或致災性降雨釀水災、河川水位暴漲、橋梁中斷等影響通行安全，都是豪雨假停班停課標準依據。豪雨假等同於颱風假，按照勞動部準則，若剛好是遇到「上班日」，員工出勤就必須正常給薪；員工若沒出勤，雇主可選擇「不支付」當天薪水，但不等同於扣薪，雇主也不可視為曠職或遲到，也不可強迫員工請事假或特休。因豪雨假並非勞基法規中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，若員工應雇主要求在當天上班，勞動部建議「宜」加給勞工工資，沒有規定一定要多給加班費，勞資雙方也可以換假補休達成協議。不過，員工也可提出「安全因素」為由不出勤到班。若工作地與居住地或上班必經途中任一轄區，已宣布停班停課，員工即可停班，即使工作地正常上班，員工也可主動要求不到班。例如公司位置在台北，若員工居住在宜蘭通勤，而宜蘭宣布停班、台北正常上班，員工則可向公司提出不到班要求。2012年6月12日受到梅雨鋒面影響，中央氣象署晚間9時就發布豪雨特報，並將台北市列入大豪雨警報地區，水利署也將台北市列為一級淹水警戒區，當時中南部許多地區也因道路中斷而宣布停班停課。不過時任台北市長郝龍斌卻於13日早上9時30分才宣布下午停班停課，不到10時又改成即刻停班停課，讓許多已出門上班、上課的民眾強烈不滿。郝龍斌事後說明，過去是以「累積雨量」當作停班停課的衡量標準，未來研擬改為「預期降雨量」超過標準，即提前宣布停班停課。中央氣象署下午4時發布最新雨量預報，今日晚間8時到明日晚間8時累積雨量達停班停課標準地區，僅剩下台東縣山區。◾台東縣山區：150至250毫米（停班停課標準200毫米）