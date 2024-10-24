我是廣告 請繼續往下閱讀

▲即使修剪路樹仍趕不走八哥，路旁遇襲的藍色小貨車一夜白頭。（圖／台中市議員江和樹提供，2024.10.24）

▲台中市政府農業局以雷射光打在路樹上，成功影響外來種八哥棲息的意願。（圖／台中市政府提供，2024.10.24）

近幾年外來種白尾八哥入侵，成為城市嚴重的鳥害，不僅停在樹下車輛慘遭千屎彈夜襲，有些社區民眾半夜還被嘰嘰喳喳的鳥叫吵到不得安眠，台中市今年夏天開始，在潭子加工區嘗試以雷射光打在路樹上，果然影響八哥棲息的意願，後續將延長雷射光連續干擾的天數，持續測試若效果卓著，再逐漸推廣到市內其他地區。民眾黨台中市議員江和樹今（24）日質詢時，出示大里區自立路旁停車格內，慘遭八哥鳥「集體洩糞」的車輛照片，指農業局已修剪路樹，八哥鳥照常群聚，他要求針對城市越來越嚴重的鳥害提出具體解決辦法。農業局長張敬昌表示，全市鳥害最嚴重前3名，依序是潭子加工區、大里區、綠川住宅區旁，除了夜間各自棲息上千隻八哥，排泄物造成環境髒亂，還有八哥被過往車輛驚醒後，整夜群起尖叫擾人清夢等問題。張敬昌說，農業局選擇潭子加工區進行驅鳥實驗，除了針對外來種八哥夜棲的樹木進行修剪、移樹或改種較矮樹種，今年3月起在樹上噴灑防鳥忌避劑，發現鳥兒討厭特殊氣味，果真不喜歡棲息，但「一下雨就失效了」。今年6月，農業局辦理「都市化鳥類擾寧及危害農作物專家論壇」後，開始測試雷射光驅鳥的效果，初步試驗顯示，於夜棲起始時間照設雷射光，確實可加強棲地不適性的反射印象，進而影響外來種八哥的棲息意願。張敬昌說，目前以人工方式測試，若效果良好，後續將架設成定時的雷射光照射，在「倦鳥歸林」的時間點自動亮起，進而推行到其他有需求的社區。