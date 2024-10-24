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緬甸內戰情況升溫，造成數萬人逃生，從官方釋出的影片可看到中國軍人「荷槍實彈」擋在中緬邊界，防止緬甸人逃到中國。北京廣播電視臺「北京時間」欄目官方微博10月21日發影片稱，大批緬甸民眾因國內衝突，聚集到中國雲南騰沖的中緬邊境口岸。這個影片彙集中國網民拍攝的多段畫面，第一個場景就是街道遠處升起滾滾硝煙，反映中緬邊境一帶戰火不斷。另一段畫面顯示，荷槍實彈、全副武裝的中國武警和軍人在騰沖的中緬邊界口岸築起人牆，他們的對面站著一大群有老有小的緬甸民眾，氣氛相當緊張。緬甸近日無比混亂，民間武裝紛紛展開行動，並且軍政府在多個戰線節節敗退。例如若開軍直奔實兌港、德昂軍攻破昔卜鎮和克欽獨立軍攻下克欽邦第一特區首府板瓦等。緬甸軍政府近期頻頻出動米格-29、Su-30 等戰鬥機，對民地武實施空襲，但緬北叢林密佈，山區縱橫，空襲根本起不了多少作用，在陸地戰爭中，民間武裝軍明顯佔上風，並從各地圍攻緬甸軍政府。10月18日中國駐緬甸第二大城市曼德勒總領事館，遭手榴彈攻擊，炸毀屋頂和部分設施。這也是2021年緬甸軍方政變，推翻翁山蘇姬政府後，中國大使館首度遭到攻擊的事件。21日有民眾拍下中緬邊界的影片，只見中國共產黨一輛一輛的解放軍坦克，進駐中緬邊境，就怕群眾裡有偽裝的軍人或電信詐騙集團嫌犯，中國軍人和武警荷槍實彈，不讓任何人越雷池一步，從畫面中也可感受到兩邊人馬的緊張氣氛。