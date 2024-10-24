受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，北部、東北部發生大豪雨，尤其基隆、宜蘭更被列入一級淹水警戒範圍。而宜蘭地區多處傳出積、淹水災情，蘭陽大橋下方涵洞更被淹到拉起封鎖線，基隆七堵區也有路段淹成黃河，提醒民眾外出務必注意安全，低窪地區慎防淹水，用路人謹慎慢行。

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許多宜蘭縣居民在臉書社團「宜蘭知識+」中分享當地最新情況，表示目前五結區大興路、羅東運動公園周遭、冬山伯朗大道成興路段等陸續發生積、淹水情形，甚至水深約半個汽車輪胎，提醒民眾注意安全，汽機車減速慢行。

▲宜蘭淹水（圖／取自臉書社團「宜蘭知識+」）
▲▼宜蘭五結區大興路、羅東運動公園周遭、冬山伯朗大道成興路段等陸續發生積、淹水情形。（圖／取自臉書社團「宜蘭知識+」）
▲宜蘭淹水（圖／取自臉書社團「宜蘭知識+」）
另外，溪北往員山方向，蘭陽大橋下方南津路、溪濱路三段堤防已淹水20公分，提醒經過民眾先行繞道。目前宜蘭縣議員沈信雄已通報相關單位拉起封鎖線。不只如此，基隆市七堵區也傳出淹水災情，水利署提醒民眾，基隆河上游及陽明山地區均有較大雨勢，提醒市民非必要請遠離河濱區域及駛離車輛，避免河川水位因雨勢迅速上漲。

🟡淹水警戒範圍（更新時間：17:13）

一級警戒：宜蘭縣冬山鄉、五結鄉、蘇澳鎮、羅東鎮；基隆市七堵區。

二級警戒：宜蘭縣壯圍鄉；基隆市暖暖區；新北市瑞芳區。

🟡10/24累積日雨量前5名（截至10/24 17:13）

●台北市士林區擎天崗－406.5毫米
●宜蘭縣蘇澳鎮－303.5毫米
●基隆市七堵區－290.0毫米
●新北暖暖區－290.0毫米
●新北市瑞芳區－271.5毫米

▲（圖／取自水利署）
▲宜蘭縣冬山鄉、五結鄉、蘇澳鎮、羅東鎮及基隆市七堵區，目前皆被列入一級淹水警戒。（圖／取自水利署）

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