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▲▼宜蘭五結區大興路、羅東運動公園周遭、冬山伯朗大道成興路段等陸續發生積、淹水情形。（圖／取自臉書社團「宜蘭知識+」）

▲宜蘭縣冬山鄉、五結鄉、蘇澳鎮、羅東鎮及基隆市七堵區，目前皆被列入一級淹水警戒。（圖／取自水利署）

受到潭美颱風外圍環流及東北季風影響，北部、東北部發生大豪雨，尤其基隆、宜蘭更被列入一級淹水警戒範圍。而宜蘭地區多處傳出積、淹水災情，蘭陽大橋下方涵洞更被淹到拉起封鎖線，基隆七堵區也有路段淹成黃河，提醒民眾外出務必注意安全，低窪地區慎防淹水，用路人謹慎慢行。許多宜蘭縣居民在臉書社團「宜蘭知識+」中分享當地最新情況，表示目前等陸續發生積、淹水情形，甚至水深約半個汽車輪胎，提醒民眾注意安全，汽機車減速慢行。另外，，提醒經過民眾先行繞道。目前宜蘭縣議員沈信雄已通報相關單位拉起封鎖線。不只如此，基隆市七堵區也傳出淹水災情，水利署提醒民眾，基隆河上游及陽明山地區均有較大雨勢，提醒市民非必要請遠離河濱區域及駛離車輛，避免河川水位因雨勢迅速上漲。宜蘭縣冬山鄉、五結鄉、蘇澳鎮、羅東鎮；基隆市七堵區。宜蘭縣壯圍鄉；基隆市暖暖區；新北市瑞芳區。●台北市士林區擎天崗－406.5毫米●宜蘭縣蘇澳鎮－303.5毫米●基隆市七堵區－290.0毫米●新北暖暖區－290.0毫米●新北市瑞芳區－271.5毫米