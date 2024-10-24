我是廣告 請繼續往下閱讀

母乳是寶寶成長最好的營養來源，當寶寶開始哺育配方奶以銜接母乳時，爸媽最擔心寶寶免疫力與消化道機能健康問題，醫師認為，這些症狀都建議從寶寶飲食習慣改善，母乳就是最好的選擇。配方奶銜接母乳時期，媽媽格外重視寶寶的成長與健康。經調查，在不繼續哺餵母乳後，媽媽特別在意寶寶的保護力、消化道機能健康問題。而這些掛心也反應在小兒科門診上，禾馨小兒專科主治醫師徐碩澤指出，問診時爸媽最常提及的寶寶健康問題：感冒與排便是否順暢。此兩症狀都建議爸媽從寶寶飲食上來改善，而母乳是最好的選擇。徐碩澤表示，母乳含多種營養素，其中，關鍵寡醣HMO 2’-FL能作為益菌生，不僅能促進好菌生長、改變細菌叢生態，還可幫助寶寶維持消化道機能健康與調整體質，抵抗外來不良因子影響等問題。一般媽媽在餵哺母乳6個月後，HMO 2’-FL母乳濃度約每公升0.8~1.2g間，為寶寶提供關鍵成長營養。因此，無論是國健署或世界衛生組織，都鼓勵媽媽們多餵母乳，即使在寶寶六個月開始吃副食品之後，也建議持續哺餵母乳至兩歲以上。對此，徐碩澤表示，不論有沒有全程哺乳，都建議父母為一歲後的寶寶持續提供母乳保護，幫助孩子奠定營養基礎，以應對外在環境的挑戰。徐碩澤也說，不只HMO重要，另一項母乳核心成分乳脂球膜(MFGM)亦含豐富神經鞘磷脂、甘油磷脂等，有助於學習發展、鞏固發展潛能。除了對學習發展的支持外，而MFGM還含豐富的黏蛋白，能夠為寶寶建構完善保護力，減少面對環境的影響。