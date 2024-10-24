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美國總統大選倒數，美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）過去屢屢身陷桃色風波，也曾陷入AV女星封口費爭議。近日，一名前模特兒跳出來指控，川普曾在1992年初次見面時就性騷擾她，對她上下其手，摸遍她的胸和臀。根據衛報報導，現年56歲的前女模特兒威廉斯（Stacey Williams）表示，自己在1992年認識川普，當時是在已故知名富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）介紹之下認識，女子透露，艾普斯坦對她有好感，兩人曾約會多次，並在一次介紹之下，在一場派對上認識了川普。威廉斯在民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的遊說團體「倖存者挺賀錦麗」（Survivors for Kamala）舉辦的一場活動中，回溯當時兩人碰面的場景，提到當時艾普斯坦與她去川普在紐約的辦公大樓，川普突然強拉她，對她上下其手。威廉斯透露，川普當時用雙手摸遍她的胸、腰和臀部，她當場僵掉，且川普與艾普斯坦還對視笑了出來，強調兩人是「非常要好的朋友」。川普競選團隊一名女性發言人回應，反擊威廉斯指控，批評威廉斯「捏造」故事。