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▲近來有粉絲給IU寄送禮物時，無論物品或信件都被不斷退回，讓迷茫的粉絲們一頭霧水。（圖／IU臉書）





▲EDAM娛樂旗下只有IU、曹承衍（右）兩位藝人，粉絲十分困惑為何還會有溝通不良的問題。（圖／IU、曹承衍IG）

韓國國民女歌手IU（李知恩）為EDAM娛樂旗下的藝人，EDAM娛樂目前僅有IU與正在服兵役男歌手曹承衍2位藝人，是間非常小型的事務所，她在公司之中可謂是頂梁柱的存在。不料近日卻傳出「公司瞞著IU偷偷搬走」的消息，作為當事人的IU似乎完全不知道公司已經搬家，甚至還回覆粉絲：「據我所知沒搬！」沒想到公司日前卻真的發出搬遷公告打臉IU，看傻所有歌迷，見到公司對待藝人如此隨意的態度，粉絲爆怒紛紛寫信灌爆信箱，為2位藝人發聲。親切陽光的IU是南韓人民心中的國民女神，從樂壇橫跨到影視的她累積了大量人氣，平時也有不少粉絲會將禮物、告白信寄往經紀公司EDAM娛樂，向女神表達愛意。不過近來有粉絲寄送禮物時，無論物品或信件均被不斷退回，公司也沒有發布任何公告，讓迷茫的粉絲們一頭霧水。相當不解的粉絲們便在IU的FanClub中好奇地向她提出：「經紀公司是搬家了嗎？」的疑惑，直接和她反映信件被退回的問題，當時IU還曾否認搬公司一事，並打趣粉絲：「是瞞著我搬的嗎？據我所知沒有搬」，結果沒想到EDAM娛樂真的在藝人不知情的狀況下「偷偷」搬家，在本月21日時才在FanClub中公告公司已經搬遷，地址也已經更改，提醒粉絲請勿往原地址寄信。搬遷公告發出後粉絲直接氣炸，十分困惑EDAM娛樂旗下也就IU和曹承衍（WOODZ）2位藝人，為何還會有溝通不良的問題，氣得寫信為2位藝人打抱不平：「粉絲問IU公司搬家起碼有半個月了吧？」、「IU都不知道了猜猜看入伍的曹承衍知不知道」、「好瞎旗下就2個藝人這是準備要跑路嗎？」、「曹承衍退伍回來發現公司不見了」、「超離譜，不會是IU收到粉絲意見後，自己去問公司公司才想起來發公告吧？」忍不住控訴公司，也希望EDAM娛樂能加強藝人待遇與管理，避免再次發生類似事件。