天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將於12月5日起在大巨蛋開唱，門票於昨（23）日開賣，瞬間就被秒殺，讓大批沒搶到票的粉絲哀號遍野。而104人力銀行昨日在臉書粉專貼出3個大巨蛋職缺喊：「別灰心，機會不就來了嗎？」貼文一出，不少人笑翻直呼：「天青色等煙雨，而我在掃地⋯」
104人力銀行昨日在臉書粉專發文，並列出3個大巨蛋職缺，分別為假日活動清潔人員、服務台人員及保全。小編寫下：「沒搶到周杰倫演唱會門票？別灰心，機會不就來了嗎？」暗示沒搶到票的粉絲，可以來應徵大巨蛋職缺，是免費聽周杰倫演唱會的好機會。
而實際點入職缺查看，大巨蛋職缺裡只有保全是需要正職，假日活動清潔人員及服務台人員都是計時工讀，時薪為200元至220元台幣。其中假日活動清潔人員，需求人數為30至99人，工作為場館現場局部清潔並整理垃圾、維持環境整潔等，目前已有30人以上應徵；服務台人員因為需要面對民眾，工作內容較為繁瑣，需求人數僅要2至3人，目前有11至30人前去應徵。
貼文一出，網友們紛紛笑喊，「天青色等煙雨，而我在掃地」、「免費聽又有錢賺真棒」、「清潔人員最好，也是最有可能碰到明星的」、「上班四天就爆離職潮」、「主管：忽然有一堆人說要自費上班你有想法嗎」、「別家是績優擇休，這家是績優擇班」。
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而實際點入職缺查看，大巨蛋職缺裡只有保全是需要正職，假日活動清潔人員及服務台人員都是計時工讀，時薪為200元至220元台幣。其中假日活動清潔人員，需求人數為30至99人，工作為場館現場局部清潔並整理垃圾、維持環境整潔等，目前已有30人以上應徵；服務台人員因為需要面對民眾，工作內容較為繁瑣，需求人數僅要2至3人，目前有11至30人前去應徵。
貼文一出，網友們紛紛笑喊，「天青色等煙雨，而我在掃地」、「免費聽又有錢賺真棒」、「清潔人員最好，也是最有可能碰到明星的」、「上班四天就爆離職潮」、「主管：忽然有一堆人說要自費上班你有想法嗎」、「別家是績優擇休，這家是績優擇班」。