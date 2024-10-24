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▲立法院「社會福利及衛生環境委員會」24日處理、討論由民眾黨立委吳春城領銜提出。（圖／業者提供）

立法院「社會福利及衛生環境委員會」24日處理、討論由民眾黨立委吳春城領銜提出，並獲得跨黨派、三黨共42位立委一同連署的《壯世代政策及產業發展促進法》，眾人對去除年齡歧視的「壯世代」概念多表認同、支持，並希望能舉行公聽會，凝聚更多社會共識後，再進一步討論立法。在討論過程中，有執政黨立委對於《壯促法》的條文內容及立法精神不夠瞭解，暫時抱持保留、存疑態度，並對壯世代的定義、立法恐是疊床架屋有所疑慮、並建議先舉辦公聽會或研討會，取得社會更多共識再進入立法程序，但眾人也都肯定「壯世代」的概念，在發言時都以「壯世代」來取代高齡者、銀髮族的稱謂，同時在對勞動部長何佩珊等部會官員質詢時，也逐一點出台灣的中、高齡族群勞動參與率過低、企業缺工嚴重、年輕世代薪資過低等亟需解決的重要課題。《壯促法》主提案人立委吳春城在進一步闡述立法的目的時表示，台灣的高齡化、少子化問題已經走在全世界的前面，提出對策解決方案，當然也要走在前面，如果仍然以過去的思維，勢必無法化解這場人口危機，日本在30年前就針對高齡化採取對策，我們已經慢了30年，現在更要加快腳步跟上。吳春城強調，未來數量龐大的高齡化人口，不可能一直依賴政府的補貼、補助政策，勢必得採取「照護」與「發展」雙軌並行政策，《壯促法》是一個可讓照護、發展不斷循環的運作模式，特別是「壯世代」是獲得了行政院長高度認同的概念，並不是突然冒出來的，《壯促法》的法案內容也是過去舉行多次的會議結論及共識，希望透過立法來協助因組織框架有限，無法有效解決問題的行政部門。吳春城表示，立法是要指出明確的方向，讓行政部門在政策調整時有法律可依循，這需要大家的努力，「我們正在寫歷史」！