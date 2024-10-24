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美國總統大選倒數不到兩周，全美已有多州進行提早投票作業，根據佛羅里達大學選舉實驗室（Election Lab）的追蹤數據顯示，目前已有近2500萬選民透過親自投票或郵寄選票的方式提前投票。根據路透報導，包含北卡羅萊納州和喬治亞州等搖擺州在內等幾個州，上週都在提前投票首日創下紀錄。共和黨今年一改選戰策略，呼籲支持者提前投票，也讓提前投票率創下新高，川普在喬治亞州澤比倫（Zebulon）的一場造勢場合中表示，「喬治亞州的投票數量創下了紀錄，事實上，每個州的投票量都達到了新高。我們表現非常出色，希望我們能夠修復我們的國家。」川普近期不僅在搖擺州民調中逐漸超越賀錦麗，就連全國民調也出現逆轉趨勢，在近日三份全國民調中，《華爾街日報》最新的全國民調顯示，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）以47%領先民主黨副總統賀錦麗（Kamala Harris）的45%此外，《福斯新聞》民調也呈現川普逆勢反彈結果，以50%領先賀錦麗的48%。在三份全國民調中，川普僅在最新的路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調中，以43%比46%落後給賀錦麗。