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美國總統大選進入關鍵倒數，對中態度強硬似乎已經成為跨黨派共識，多位專家分析指出，無論是賀錦麗還是川普勝選，美中科技戰接下勢必會繼續升級。《路透》報導指出，前者可能推出如手術刀般精準、具針對性的遏制中國規則，川普則會採取更直率的做法，宛如巨槌般採用全面性關稅和出口限制的行動。根據《路透》報導，專家們認為美中科技戰在大選過後只會繼續升溫，美國前總統柯林頓時期的前商務部官員雷因施（Bill Reinsch），形容川普像是「鐵錘」，而賀錦麗使用的則是「手術刀」，兩人將同樣採取遏制中國的作法，唯獨具體管制方式有所差異，最明顯將體現在兩人的關稅提案上。報導指出，若賀錦麗勝出，她預期會延續拜登政府的政策，與盟友合作，防止美國科技助長中國軍事科技的發展，尤其採取更有針對性的作法，在高端技術、與盟友的合作協調上對中國的技術戰略越來越緊迫。另一方面川普對中國以及那些不配合美國的盟友採取懲罰性措施，他一再聲稱上任後將對所有進口產品徵收10%、20%的關稅，而中國進口產品將徵收60%或更高的關稅，尤其在出口管制上，黑名單的擴增和技術出口限制的範圍會大幅增加。前商務部官員尼卡塔認為，川普可能會擴大限制不僅是針對中國的晶片，甚至包括含有中國晶片的產品也在限制範圍內。