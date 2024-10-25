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▲Lisa高雄見面會福利資訊，買8800元者，有機會與女神近距離接觸。（圖／光尚娛樂）

▲Lisa的見面會座位圖，11月17日高雄巨蛋登場。（圖／光尚娛樂）

Lisa來台倒數ING！她11月17日在高雄巨蛋舉辦的見面會《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung》門票，今（25）日下午3點正式開賣，一人限購4張，BLINK（官方粉絲名）務必排除萬難，把握最後的搶票機會。而這次售票系統「KKTIX」沒有實名制，也不會出考題，讓粉絲節省2步驟更好搶票！Lisa的高雄見面會共分成7種票價，包含8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席）等，購票者皆能獲得一張明信片，凡購買8800元者，則能獲得VIP識別證及掛繩、站在紅毯區的資格，其中還會抽2000名幸運歌迷參加「會後跟Lisa說再見」的近距離福利。其餘的價位包含8800元在內，會再抽50名獲得Lisa的簽名海報。這場見面會售票確定「沒有實名制」、「不會有考題」，粉絲可減少許多填資料的步驟，但購票前務必提前加入售票系統「KKTIX」並完成手機驗證，有KKTIX會員才可購買，10月25日（五）下午3點全面啟售，每組KKTIX會員帳號則限購4張。Lisa是泰國人，從小在曼谷長大，早年曾跟同為泰國籍的GOT7成員BamBam、NCT成員Ten在當地組舞團「We Zaa Cool」並參加「YG娛樂」在泰國舉辦的選拔，3人以4000：1的機率拿下入選資格。2011年，Lisa就在「YG娛樂」展開練習生生涯，她也是「YG娛樂」第一位非韓國人的練習生。練習了5年，Lisa出演過師兄BIGBANG成員太陽的《Ringa Linga》MV、跟iKON成員B.I、BOBBY一同擔任品牌模特兒，2016年8月8日才跟Jennie、Jisoo、Rosé組BLACKPINK正式亮相，出道的雙單曲《口哨》、《Boombayah》一推出，BLACKPINK就大大走紅，一路成功走向全球成為國際巨星；她們也來過台灣2次，分別為2019年3月、2023年3月。直到2023年，4姝合約到期，改跟「YG娛樂」簽團體約、不簽個人約，Lisa也在今年2月成立個人公司LLOUD，並已發行《Rockstar》、《New Woman》、《Moonlit Floor》3支單曲，11月開始首度舉辦個人巡迴見面會，台灣定檔11月17日在高雄巨蛋登場，她也是第一位BLACKPINK隻身台來的成員。演出時間：2024年11月17日（日）17：00演出地點：高雄巨蛋演出票價：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席）售票日期：2024年10月24日（四）15：00（國泰世華CUBE卡友搶先購）2024年10月25日（五）15：00售票系統：KKTIX