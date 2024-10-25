房價居高不下，大台北建商推案腳步越走越遠，如「淡水的紅樹林、基隆」等，代銷銷售時，常以「港人富豪就住在面海山上」，彰顯建案價值及品味，但，香港富豪不怕土石流嗎？地理補教名師張耀霖接受《NOWnews》訪問指出，「港人都稱呼『土石流』為『泥石流』，歷史上也曾發生多次，並不安全。」
台灣颱風季節經常出現土石流警報，最近一次颱風「山陀兒」，全台各縣市包括基隆「中正區碧砂山水社區、中山區山林松境社區、武崙里」等；高雄「六龜、燕巢」等山區；新北「瑞芳、金山」，都有出現土石流現象。
香港曾發生多次爆發「土石流」事件
張耀霖表示，香港屬於多丘陵地形，與基隆相仿，而豪宅習慣蓋在山坡上，與歷史經濟發展有關，50~70年代，香港經濟發展快速，人口也迅速增加，大多數人都居住於山坡下或山腰，多數富豪不想人擠人，住得越高風景越好、人煙越稀少，加上「背山面海」的風水迷思，也就越住越高。
而香港最有名的泥石流事件，就是「寶珊道山崩事件」，1972年6月18日晚間，香港島半山區寶珊道受到大雨影響，發生山崩，並造成山坡岩層滑動，引爆「土石流」，不僅沖垮道路，1棟2層樓洋房、6層樓華廈、樓高12層的旭龢大廈，造成67死19傷。
另外，香港山坡豪宅近1年也有「泥石流」紀錄，2023年9月，受到海葵颱風影響，大潭白筆山就出現「溜滑梯」事件，著名豪宅區至少2棟房屋幾乎就要滑落山坡，情況相當危急；2023年10月，小犬颱風造成筲箕灣還有大片土石崩落，阻斷交通，零星災情頻傳。
▲張耀霖表示，無論是「順向坡」或「逆向坡」，一旦碰上土石流，擋土牆都難以抵擋災害發生。（圖／翻攝行政院公共工程委員會）
台灣有林肯大郡經驗 「基隆、紅樹林」選逆向坡沒問題？
1997年，汐止林肯大郡就是興建於順向坡上，受到溫妮颱風豪降雨，土石直接衝破土牆，社區被擊垮，造成28死；2009年，莫拉克颱風襲台，號稱史上第二大水災，又稱八八水災，除了淹水，也造成多處山崩、土石流，造成小林村滅村事件，共474人活埋，整起水災，共造成681人死亡、18人失蹤。
張耀霖指出，一般人大多知道興建住宅「逆向坡」比「順向坡」安全，事實上確實如此，但不代表「逆向坡」就不會發生危險，土石流的發生是因為土石遭雨水沖刷崩毀造成，只能說逆向坡相對安全，仍有發生機率存在，而目前台灣是以施作「擋土牆」形式阻擋，事實上，「人力又如何能抵抗大自然力量？一旦意外發生，就會造成慘重傷亡。」
▲居住「順向坡」風險高，購屋民眾想避開，可透過「災害潛勢地圖查詢」查詢。（圖／翻攝國家災害防救科技中心）
購屋避開順向坡 一網址可查
台灣山區多，進一步觀察農業部資料可發現，警戒區除了偏鄉地帶，六都也有不少人口密集區域也表列有名，如新北市中和、汐止、新店、新莊；台北市士林、文山、信義；桃園市大溪、桃園區、龜山；台中市太平、潭子、北屯；台南市六甲；高雄六龜、岡山、旗山、鼓山等。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，台灣天災多，除了地震、土石流等，近日更要慎防淹水，以住家來說，雖然房價已高，但仍應盡量避免購買山區「順向坡」住宅。
她指出，「順向坡」住宅為早年部分縣市長濫發建造所留下的遺毒，除了有土石流危險，社區定期須支付「擋土牆」維護費用，也有部分社區居民不願支付，導致維護困難，要避開這些房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心」網站→點選「災害潛勢地圖查詢」→勾選「潛勢區」查詢。
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香港曾發生多次爆發「土石流」事件
張耀霖表示，香港屬於多丘陵地形，與基隆相仿，而豪宅習慣蓋在山坡上，與歷史經濟發展有關，50~70年代，香港經濟發展快速，人口也迅速增加，大多數人都居住於山坡下或山腰，多數富豪不想人擠人，住得越高風景越好、人煙越稀少，加上「背山面海」的風水迷思，也就越住越高。
而香港最有名的泥石流事件，就是「寶珊道山崩事件」，1972年6月18日晚間，香港島半山區寶珊道受到大雨影響，發生山崩，並造成山坡岩層滑動，引爆「土石流」，不僅沖垮道路，1棟2層樓洋房、6層樓華廈、樓高12層的旭龢大廈，造成67死19傷。
另外，香港山坡豪宅近1年也有「泥石流」紀錄，2023年9月，受到海葵颱風影響，大潭白筆山就出現「溜滑梯」事件，著名豪宅區至少2棟房屋幾乎就要滑落山坡，情況相當危急；2023年10月，小犬颱風造成筲箕灣還有大片土石崩落，阻斷交通，零星災情頻傳。
▲張耀霖表示，無論是「順向坡」或「逆向坡」，一旦碰上土石流，擋土牆都難以抵擋災害發生。（圖／翻攝行政院公共工程委員會）
台灣有林肯大郡經驗 「基隆、紅樹林」選逆向坡沒問題？
1997年，汐止林肯大郡就是興建於順向坡上，受到溫妮颱風豪降雨，土石直接衝破土牆，社區被擊垮，造成28死；2009年，莫拉克颱風襲台，號稱史上第二大水災，又稱八八水災，除了淹水，也造成多處山崩、土石流，造成小林村滅村事件，共474人活埋，整起水災，共造成681人死亡、18人失蹤。
張耀霖指出，一般人大多知道興建住宅「逆向坡」比「順向坡」安全，事實上確實如此，但不代表「逆向坡」就不會發生危險，土石流的發生是因為土石遭雨水沖刷崩毀造成，只能說逆向坡相對安全，仍有發生機率存在，而目前台灣是以施作「擋土牆」形式阻擋，事實上，「人力又如何能抵抗大自然力量？一旦意外發生，就會造成慘重傷亡。」
▲居住「順向坡」風險高，購屋民眾想避開，可透過「災害潛勢地圖查詢」查詢。（圖／翻攝國家災害防救科技中心）
購屋避開順向坡 一網址可查
台灣山區多，進一步觀察農業部資料可發現，警戒區除了偏鄉地帶，六都也有不少人口密集區域也表列有名，如新北市中和、汐止、新店、新莊；台北市士林、文山、信義；桃園市大溪、桃園區、龜山；台中市太平、潭子、北屯；台南市六甲；高雄六龜、岡山、旗山、鼓山等。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，台灣天災多，除了地震、土石流等，近日更要慎防淹水，以住家來說，雖然房價已高，但仍應盡量避免購買山區「順向坡」住宅。
她指出，「順向坡」住宅為早年部分縣市長濫發建造所留下的遺毒，除了有土石流危險，社區定期須支付「擋土牆」維護費用，也有部分社區居民不願支付，導致維護困難，要避開這些房屋，建議可參考「國家災害防救科技中心」網站→點選「災害潛勢地圖查詢」→勾選「潛勢區」查詢。