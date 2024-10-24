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▲安心亞在《綜藝一級棒》展現迷人魅力，許志豪和康康的搞笑互動讓現場笑聲不斷。（圖／中視提供）

▲康康趁機自肥「十指緊扣」安心亞。（圖／中視提供）

人氣女神安心亞本週六（10/26）將再次亮相中視《綜藝一級棒》，與主持人許志豪共同演唱了經典台語情歌〈咱結婚好嗎〉，讓全場沉浸在甜蜜的氣氛中。然而，合唱後出現意外驚喜，許志豪當場開玩笑說：「既然這麼契合，那我們乾脆結婚吧！」安心亞大方回應：「我願意！」，這一幕瞬間引發全場笑聲，許志豪更是嚇到腳軟，現場氣氛爆笑不止。節目中，安心亞以迷你短裙登場，演唱了熱曲〈來追我男友吧〉，性感的舞姿讓觀眾目不轉睛。康康也不忘大讚：「妳這麼有才華又漂亮，還願意搞笑，真是完美！」接著，製作單位推出了「女神S降臨金曲應援戰」，邀請安心亞點評多位歌手的經典台語歌表演，並表示自己對李子森的演唱特別感動，稱「他的合音讓我非常喜歡」。除了許志豪與安心亞的甜蜜合唱外，康康也在訪談時趁機「自肥」，突然與安心亞十指緊扣，讓她驚呼：「我好久沒有跟人十指緊扣了！」康康趕忙解釋這是節目效果，現場充滿歡笑與搞笑互動。安心亞的精采表現以及許志豪的搞笑求婚，將於本週六晚間8點在中視播出的《綜藝一級棒》中播出。