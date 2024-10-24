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▲昨日凌晨0時至今晚20時為止，台北市陽明山擎天崗測站，累積雨量已經來到768.5毫米，宜蘭縣南澳鄉山區以及基隆市暖暖區，也都有超過400毫米的累積雨量。（圖／中央氣象署提供）

▲氣象署今晚至明日清晨持續發布豪雨特報，針對台北市陽明山地區發布超大豪雨等級特報，宜蘭地區、基隆北海岸發布大豪雨特報，雙北地區則是豪雨等級。（圖／中央氣象署提供）

▲在台南以北沿海地區、恆春半島及各個離島，今晚到明日清晨還是會出現9到11級強陣風。（圖／中央氣象署提供）

▲在今晚到明天清晨這段時間，仍是這波強風降雨高峰期。（圖／中央氣象署提供）

▲潭美颱風在接近海南島到越南這段期間，可能會出現迴轉現象；熱帶性低氣壓TD25，未來有增強為颱風的趨勢，接下來幾天預計會朝偏西或西北方向移動。（圖／中央氣象署提供）

今（24）日受到潭美颱風及東北季風共伴效應影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭、花東地區雨勢明顯。中央氣象署晚間20時直播，預估今晚至明日清晨仍是劇烈天氣影響高峰期，迎風面地區、台南以北沿海地區、恆春半島需嚴防強降雨及強陣風。而今日上午生成的熱帶性低氣壓TD25，未來可能生成今年第21號颱風「康芮」，路徑有機率在抵菲律賓東方海面後，持續往西移動接近台灣。中央氣象署資深謝佩芸指出，潭美颱風雖然沒有侵襲台灣，但在外圍環流及東北季風雙重影響下，對台灣造成的強風豪雨程度，其實不亞於颱風。在今晚到明天清晨這段時間，仍是這波強風降雨高峰期。昨日到今日累積降雨主要集中在北北基及宜蘭地區，花東地區降雨也逐漸增加。根據氣象署統計，昨日凌晨0時至今晚20時為止，台北市陽明山擎天崗測站，累積雨量已經來到768.5毫米，宜蘭縣南澳鄉山區以及基隆市暖暖區，也都有超過400毫米的累積雨量。不只如此，今日蘭嶼地區觀測到14級強陣風，恆春半島有13級強陣風，中部苗栗到雲林沿海也有11級強陣風出現。根據觀測資料預估，氣象署今晚至明日清晨持續發布豪雨特報，針對台北市陽明山地區發布超大豪雨等級特報，宜蘭地區、基隆北海岸發布大豪雨特報，雙北地區則是豪雨等級，花東地區、蘭嶼綠島以及在中部以北較鄰近東半部山區也有大雨等級降雨，要嚴防強降雨帶來的影響。強風部分今晚仍會持續影響，在台南以北沿海地區、恆春半島及各個離島，今晚到明日清晨還是會出現9到11級強陣風，尤其澎湖、蘭嶼、恆春半島地區可能出現10到12級強陣風，一直到明日中午過後才會逐漸趨緩。明日白天隨著風向逐漸開始轉變，大台北地區、北海岸降雨趨勢有機會緩和下來，但因整體風向仍是偏東風，大台北地區東側、宜蘭地區、花東地區降雨仍相當明顯，到了晚上東半部仍有一陣一陣雨勢。周六雖然颱風外圍環流及東北季風影響趨緩，但東半部仍有降雨情形，西半部地區則是有午後陣雨，降雨熱區主要集中在山區及南部地區，有機會出現局部大雨。至於颱風動態，潭美颱風今日下午已於呂宋島出海前往南海，接下來會逐漸往西移動，但因導引氣流有些改變，預計在接近海南島到越南這段期間，可能會出現迴轉現象。但受到後續環境氣流影響，發展強度及整體走向仍有變化。以目前多數資料來看，未來主要都是在南海一帶移動，影響台灣機率相當低。而今日在關島附近海面形成的熱帶性低氣壓TD25，未來有增強為颱風的趨勢，接下來幾天預計會朝偏西或西北方向移動，下周一、二預估會來到菲律賓東方海面。屆時受到複雜的環境氣流影響，有可能在菲律賓東方海面北轉離開，也有可能持續往西移動，後續變數仍相當大，是否會與潭美颱風有交互作用，也需要持續觀察，至少在本周暫時還不會對台灣造成影響。