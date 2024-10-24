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2024臺北城市盃跆拳道邀請賽，將於25日至27日在臺北體育館4樓登場，本屆總共有20支隊伍、374位選手角逐。而2024臺北城市盃跆拳道邀請賽將於25日進行品勢比賽，26、27日進行對打比賽。吳庭瑜目前就讀國立臺灣大學，她去年曾拿下韓國春川第14屆國際跆拳道公開賽青少年女子品勢個人組金牌，並榮獲大會最佳運動員，以及第7屆黎巴嫩亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽銅牌。「很開心能為臺北市代言。」吳庭瑜對於城市盃目標表示，雖然最近有一點不太舒服，也有一點緊張，但仍希望拿到冠軍，不要丟代言人的臉，也將透過城市盃審視身體狀況，為香港世錦賽暖身。就讀中信金融學院的蔡和軒，從幼稚園開始接觸跆拳道時是練對打，國中開始學習品勢。他在113年全國中等學校運動會，囊括品勢男子個人和男子團體金牌。蔡和軒表示，也要藉由城市盃以賽代訓，準備香港世錦賽。地主陣容堅強，除了以今113年全國運動會選手為班底，還邀請臺灣師範大學、北市大學及臺北市多所高中菁英選手，陣中有多名成年組及青少年組國手。而彰化縣隊以彰化師範大學為主力，隊中多名選手都是國家隊的未來之星，在今年全國運動會上已展現出強勁實力，為這次賽事增添不少看點。