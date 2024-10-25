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▲參演官兵針對夜間作戰演練，讓部隊熟悉夜間戰場環境及作戰任務。（圖／第一作戰區提供）

▲射擊命令下達，120迫擊砲、81迫擊砲、40榴彈槍及各型機槍依序開火，形成密集火網掩護M60A3戰車。（圖／第一作戰區提供）

為驗證部隊實戰化訓練成效，國軍第一作戰區於24日深夜執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練。參演官兵陸續完成裝備與彈藥檢整、射擊程序推演及部隊戰術機動。接獲射擊命令後，各式武器如M60A3戰車依作戰進程實施射擊，成功達成此次夜間實彈射擊任務，展現平日勤訓精練的成果。第一作戰區表示，深夜操演自24日清晨起在模擬敵情下展開，誘導部隊順利執行防衛作戰任務，並持續加強油彈補給及戰備整備。操演全程採日夜連續不間斷方式進行，尤其針對夜間作戰演練，讓部隊熟悉夜間戰場環境及作戰任務，進一步強化夜戰能力。午夜前，參演官兵憑藉微弱光源完成武器和車輛的檢整作業，確保任務安全。接著，各式戰車和裝甲車進入戰術位置，隨著射擊命令下達，120迫擊砲、81迫擊砲、40榴彈槍及各型機槍依序開火，形成密集火網，掩護M60A3戰車、CM-21裝甲車進行灘岸火力殲滅及灘岸戰鬥。此次「鎮疆操演」依據作戰區聯合作戰計畫，以灘岸戰鬥為主要想定，操演全程考量敵情威脅、戰場情報及臨戰環境，務實檢驗部隊戰備訓練成果，提升聯合作戰計畫的執行效能。