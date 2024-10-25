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▲10月25日5時50分發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）

潭美颱風與東北季風產生共伴效應，受到季風、颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。北部地區降雨在今（25）日上午才會有逐漸緩和的趨勢，民眾外出應多加留意。康芮颱風於今晨生成，預測未來朝西北西方向移動，康芮路徑變化大，需持續觀測，目前暫未對台灣造成影響。中央氣象署表示，今（25）日基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市（北海岸）及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、南投山區（仁愛鄉稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率。影響時間：25日晨至25日上午◾超大豪雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣山區◾大豪雨：宜蘭縣◾豪雨：台北市、新北市◾大雨：桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、南投縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島