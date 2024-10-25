今（25）日清晨關島附近新生成了今年第21號颱風康芮，預估距離台灣遙遠，沒有直接影響，不過會間接加強東北季風，而潭美颱風今（25）日雖外圍水氣減少，不過僅北部降雨趨緩，東部仍要注意大雨發生，而潭美颱風未來路徑預期會迴轉向東，不過由於在轉向過程中會逐漸減弱，因此預估不會對台灣造成影響。不過下週新一波東北季風南下，會有明顯降溫，溫度暴跌攝氏5-7度。
潭美颱風外圍環流水氣減少，北部降雨趨緩東部仍要留意
根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學預報指出，今（25）日東北季風將減弱，且隨著潭美颱風穿越菲律賓呂宋島進入南海以後，北上至臺灣附近的外圍環流水氣也有減少趨勢，因此對於北部地區來說，天氣將逐漸好轉，雖然迎風面地區還是頻繁有雨，但下雨的範圍、持續性以及雨量相較昨日都會減緩許多。
不過東半部地區仍然要留意，東北季風減弱以後轉為偏東至東南風環境，還是有利潭美颱風的外圍環流水氣移入，因此今天一整天都還是有陣雨發生機會，也會有局部較大雨勢發生，預估要到入夜以後整體降雨才會再進一步緩和。風勢方面，今日上半天在西半部沿海地區還是會有強陣風，預估下半天到晚間整體風勢將會明顯減弱。
週末期間潭美颱風逐漸脫離臺灣附近，東半部地區仍有雨
歐宗學提醒，週末期間潭美颱風逐漸脫離臺灣附近，但仍有些殘存水氣，預估週六東半部地區持續有局部短暫陣雨機會，西半部以多雲天氣為主，局部有陽光露臉，要注意午後時段可能有局部短暫陣雨，不排除有瞬間較大雨勢，降雨熱區偏向山區附近，南部平地有較高機會受到影響，且可能有部分雨勢會持續到夜間。
週日各地都以午後短暫陣雨天氣為主，各地山區、南部、東半部地區仍然要注意下午時段的天氣變化狀況。
潭美颱風、康芮颱風路徑預報！對台灣沒有直接影響
潭美颱風未來的路徑有些詭譎，週末到下週前期會往西後又迴轉向東，下週後期又會再度轉向西移動，主要是引導氣流有較大的變化，不過在這段過程當中強度會逐漸減弱，也不會再次為臺灣帶來影響。
今天清晨在關島附近新生成了今年第21號颱風康芮，未來將先往西移動至菲律賓東方海面，後續轉北至東北方向朝日本南方海面移動，預估不會接近臺灣、沒有直接影響，但又會間接加強東北季風，目前來看下週持續受東北季風影響，前期水氣較多、迎風面降雨頻繁，後期水氣有減少機會，但仍有不確定性要再追蹤觀察。
各地氣溫回升，桃園以北上看29℃
近期的氣溫主要是跟東北季風的強弱變化有關，今天開始到週末期間東北季風強度弱，以偏東到東南風環境為主，因此各地氣溫有回升趨勢，尤其北部地區回溫感受會相當明顯，今天桃園以北白天高溫可達28-29度，新竹以南普遍可達31-32度，東部地區因為天氣持續陰雨，高溫普遍仍在27-28度左右。週末期間各地都有30-32度高溫機會。
但下週一新一波東北季風南下又會為北部、東北部地區帶來明顯降溫，幅度可能達到攝氏5-7度，提醒大家近期天氣及氣溫變化大，要適時調整穿著因應。
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根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學預報指出，今（25）日東北季風將減弱，且隨著潭美颱風穿越菲律賓呂宋島進入南海以後，北上至臺灣附近的外圍環流水氣也有減少趨勢，因此對於北部地區來說，天氣將逐漸好轉，雖然迎風面地區還是頻繁有雨，但下雨的範圍、持續性以及雨量相較昨日都會減緩許多。
不過東半部地區仍然要留意，東北季風減弱以後轉為偏東至東南風環境，還是有利潭美颱風的外圍環流水氣移入，因此今天一整天都還是有陣雨發生機會，也會有局部較大雨勢發生，預估要到入夜以後整體降雨才會再進一步緩和。風勢方面，今日上半天在西半部沿海地區還是會有強陣風，預估下半天到晚間整體風勢將會明顯減弱。
週末期間潭美颱風逐漸脫離臺灣附近，東半部地區仍有雨
歐宗學提醒，週末期間潭美颱風逐漸脫離臺灣附近，但仍有些殘存水氣，預估週六東半部地區持續有局部短暫陣雨機會，西半部以多雲天氣為主，局部有陽光露臉，要注意午後時段可能有局部短暫陣雨，不排除有瞬間較大雨勢，降雨熱區偏向山區附近，南部平地有較高機會受到影響，且可能有部分雨勢會持續到夜間。
週日各地都以午後短暫陣雨天氣為主，各地山區、南部、東半部地區仍然要注意下午時段的天氣變化狀況。
潭美颱風、康芮颱風路徑預報！對台灣沒有直接影響
潭美颱風未來的路徑有些詭譎，週末到下週前期會往西後又迴轉向東，下週後期又會再度轉向西移動，主要是引導氣流有較大的變化，不過在這段過程當中強度會逐漸減弱，也不會再次為臺灣帶來影響。
今天清晨在關島附近新生成了今年第21號颱風康芮，未來將先往西移動至菲律賓東方海面，後續轉北至東北方向朝日本南方海面移動，預估不會接近臺灣、沒有直接影響，但又會間接加強東北季風，目前來看下週持續受東北季風影響，前期水氣較多、迎風面降雨頻繁，後期水氣有減少機會，但仍有不確定性要再追蹤觀察。
各地氣溫回升，桃園以北上看29℃
近期的氣溫主要是跟東北季風的強弱變化有關，今天開始到週末期間東北季風強度弱，以偏東到東南風環境為主，因此各地氣溫有回升趨勢，尤其北部地區回溫感受會相當明顯，今天桃園以北白天高溫可達28-29度，新竹以南普遍可達31-32度，東部地區因為天氣持續陰雨，高溫普遍仍在27-28度左右。週末期間各地都有30-32度高溫機會。
但下週一新一波東北季風南下又會為北部、東北部地區帶來明顯降溫，幅度可能達到攝氏5-7度，提醒大家近期天氣及氣溫變化大，要適時調整穿著因應。