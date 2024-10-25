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今（25）日由於雨量、風力沒達停班停課標準，因此各縣市皆正常上班上課，部分學校自行公布停課，不過今日雖雨勢漸緩但仍受潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，基隆市、臺北市、宜蘭縣目前已有超大豪雨發生，中央氣象署發布豪雨特報，今（25）日基隆北海岸、宜蘭縣地區及臺北市山區、新北市山區仍有局部大雨或豪雨，花蓮、臺東地區及恆春半島、蘭嶼、綠島亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣大雨：恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島今（25）日東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；臺灣東半部地區及恆春半島有陣雨，北部地區及南部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其清晨臺北市山區、基隆北海岸及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生，中部山區及馬祖亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。明（26）日颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區及澎湖、馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及金門為多雲，午後有局部短暫陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，並有３至５公尺左右浪高，明晚起西南部、東半部沿海及基隆北海岸、澎湖、金門仍有長浪發生的機率，請注意。