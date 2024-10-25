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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，目前包括柯文哲在內共有7名被告在押。北檢22日聲請延押威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇，25日再聲請延押柯文哲以及時任台北市副市長的彭振聲。對此，律師呂宗燁認為，檢方現在對於京華城本案還沒完全調查清楚，且柯文哲貼身帳房橘子尚未到案，柯文哲遭延押2個月的可能性自然大增，找不到法院願意放人的理由。呂宗燁說，若依照前面北檢就沈慶京、應曉薇聲請延押的理由來看，作為整個京華城案中最重要、最大咖的柯文哲，如果沒有極端例外的情況發生，實在找不到法院願意放人的理由。呂宗燁說，更何況，柯文哲的親信、貼身私帳房「橘子」許芷瑜在檢察官發動搜索前就飛往日本，至今未歸，北檢根據柯文哲遭查扣的隨身碟，懷疑許芷瑜經手不少可疑金流，現在已同樣將她列為涉犯政治獻金法的被告，在這樣的情況下，更加符合所謂共犯未到案的事由。呂宗燁認為，以檢方現在對於京華城本案還沒完全調查清楚，且只要有共犯仍未到案、若放人將有串證的危險的這些羈押原因存在，柯文哲遭繼續延押2個月的可能性自然大增。